Akit yazarından Bülent Arınç'a: Ayağınızı denk alın!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, ‘’Ayağınızı denk alın’’ diyerek isim vermeden eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı hedef aldı. Arınç’ın İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın görevden alınmasını istediğini öne süren Yılmaz, ‘’Bu adamlar ‘demir leblebi’ gibidir… Yemeğe kalkanların takım dişlerini söküp midesine gömerler bak…’’ ifadelerini kullandı.

Arınç’ın Fethullah Gülen cemaati ile işbirliği yaptığını iddia eden Yılmaz, 1 Mart 2003 tezkeresinin geçmesine Arınç’ın engel olduğunu ve PKK’nın Kandil’e karargah kurarak dökülen kandan sorumlu olduğunu da ileri sürdü.

Yılmaz’ın bugün (22 Şubat 2016) ‘’Hamamcılar Efkan Ala’nın, Hakan Fidan’ın kellesini istemiş!’’ başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1980 öncesinden beri Fetullah Terör Örgütü lideri Gülen’in müridi olacaksınız!

Evinize bile götüreceksiniz…

Maklube kaşıklayacaksınız…

Hiçbir vaazını, hiçbir sohbetini kaçırmayacaksınız…

Siyasi hayatınız boyunca FETÖ kumandalı bir siyasetçi olacaksınız…

Fetullah’ın “falakasını”, “sopa”sını, “vurgununu”, “talanını”, “çalmasını”, “çıpmasını”, “kasetini”, “şantajını”, “montajını” en yakından izlediğiniz halde sorgusuz sualsiz itaate devam edeceksiniz!

AK Parti’deki siyasi hayatınız boyunca gelip-geçtiğiniz tüm makamlarda FETÖ’nün devletin kılcallarına sızdığına tanıklık ettiğiniz halde itiraz etmeyecek, üstelik “alan açacaksınız!”

1 Mart tezkeresinde Erdoğan’a çelme takacak, bu sayede Kandil’e çöken PKK yapılanmasının yıllar boyu döktüğü kanın, estirdiği terörün müsebbibi olacaksınız.

Dicle Üniversitesi’nin yavruladığı Kuzey Irak Işık Üniversitesi’ndeki FETÖ-PKK ittifakını bildiğiniz halde, PKK içerisindeki MİT mensuplarını PKK’ya ihbar ederek infaz ettirdiklerini bildiğiniz halde, Dicle Üniversitesi rektörüne koruma kalkanı olacaksınız…

Devlete sızmış casus, Fetullahçıların tırnağı taşa değse imdada koşacaksınız.

Erdoğan’a karşı 17-25 Aralık tezgâhı kurulurken, darbe teşebbüsüne “sessiz onay” vererek “taraf” olacaksınız!

Darbe teşebbüsü başarılı olamayınca istifinizi bozmadan makamınızda kalacaksınız!

FETÖ’nün cerahatleri biiir bir ortaya döküldüğünde utanmayacaksınız!

FETÖ sermayesi Melek İpek’in elini öperken utanmayacaksınız!

Akın İpek’in hileleri, Melek İpek’in uyanıklıkları ayyuka çıktıktan sonra dahi bunları savunacaksınız!

Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına, Davutoğlu’nu başbakanlığa “layık görmeyeceksiniz!”

“Emekli oluncaya kadar” şimdi kılıç çektiğin AK Parti yapısı içerisindeki makamında kös kös otururken şikâyet etmeyeceksiniz!

Emekli olur olmaz, “raf ömrünü tüketmiş” ne kadar siyasetçi varsa, AK Parti içerisine sızdırdığınız ne kadar vekil varsa devşirerek, FETÖ Hamamcılar takımını kurarak, AK Parti’yi lokma lokma etmeye kalkışacaksınız!

Cumhurbaşkanı buna rağmen soylu bir duruşla konuşmamayı tercih edecek ama yine rahat durmayacaksınız!

Sırtını Ankara’daki terör saldırısının faili PYD’ye yaslayanların “sesi” olan Aydın Doğan medyasında başörtülülere çatacaksınız, mahalle dedikoduculuğu yapacaksınız!

Biz ayna tutunca da Locaefendin Fetullah gibi anında Küçük Emrah ruhuna bürüneceksiniz.

Hadi “dalgalandı da duruldu”, “makam peşinde koştu da yoruldu” daha yazmayalım dediğimiz yerde yine hooooop sahneye çıkacaksınız…

Paralel medya, sizi kaynak gösterip..

Efkan Âlâ, MİT Müsteşarı istifaya çağrıldı diyecek..

Düzeltme ihtiyacı bile hissetmeyeceksiniz.

Yahu siz kimsiniz ki?

Terörist HDP-PKK’lıları saza-söze getiren Aydın Doğan’ın balkonundan bize nanik çekenler siz değil misiniz?

Huuuuu, “maskeniz düştü”, FETÖ göründü!

Maskeniz düştü, Aydın Doğan göründü!

Anlayın artık kendinizi sıfırladığınızı!

Hâlâ anlamadınız mı bu millet sizi değil, Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ı seçti!

Sizi değil Davutoğlu’nu Başbakan yaptı!

Efkân Âlâ bu milletin İçişleri Bakanı!

Hakan Fidan, bu milletin menfaatlerini size yedirtmeyen MİT Müsteşarı!

Efkân Âla’yı tâ Diyarbakır’dan biliriz.

Ama sizin gibi maskeli FETÖ olarak değil, “adam gibi bir adam” olarak biliriz.

MİT müsteşarını tâ TİKA’dan biliriz.

Ama sizin gibi yan çizen, Brutüs olarak değil, “adam gibi bir adam” olarak biliriz.

Anladınızmı?

Haaaa, o halde sadede gelelim şimdiiiiii…

AK Parti’de “ağır top”, “kurucu”, “üst akıl”, “köşe taşı”, “belkemiği”, “beyin takımı”, “kurmay”, “ak saçlı”, her neyseniz, kimseniz artık oturun oturduğunuz yerde…

ABD’ye gidin, CNN’e gidin, Hamamönü’ne gidin.. Yahu nereye giderseniz gidin ama ikide bir sahneye çıkıp da kelle istemeyin, canımızı sıkmayın!

Bu arada aklınızda bulunsun…

Bu adamlar “demir leblebi” gibidir…

Yemeğe kalkanların takım dişlerini söküp midesine gömerler bak..

Ayağınızı denk alın, Keneşgiller’in aydınlar takımı gibi kudurmayın!