Ahmet Hakan: Bülent Arınç, Altan Tan, Deniz Baykal kahrolası paradigmayı sarsıyor

Son dönemde partilerine dönük muhalif tavırlarıyla dikkat çeken AKP'li Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik, CHP'li Deniz Baykal, MHP'li Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın son dönemdeki açıklamalarını değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Ezberlere saplanıp kalmaya çakıyorlar yumruklarını. Körü körüne bağlılık mikrobuna ilaç oluyorlar. Sarsıyorlar şu kahrolası paradigmayı..." dedi.

Ahmet Hakan yazısında "Bülent Arınç’lar, Hüseyin Çelik’ler, Deniz Baykal’lar, Altan Tan’lar, Meral Akşener’ler, Sinan Oğan’lar, Koray Aydın’lar... Seslerini yükseltmeye devam ettikçe... Meydana gelecek altüst oluşlar sayesinde... Doğacaktır bu karanlık gecelerin nurlu sabahları..." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan, "Daha fazla Arınç, daha fazla Baykal, daha fazla Altan Tan" başlıklı yazısı şöyle:

Bülent Arınç, Hüseyin Çelik... Kendi partilerini eleştirdikçe...

Deniz Baykal... Kendi partisine yüklendikçe...

Altan Tan... Kendi partisinin çizgisinin dışına çıktıkça...



Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın... Kendi partilerine bayrak açtıkça...



Umudum artıyor.



Karamsarlığım azalıyor.



Kör de olsa tünelin ucunda bir ışık görüyorum.



*



Arınç, Çelik, Baykal, Tan, Akşener, Oğan, Aydın...



Ezberlere saplanıp kalmaya çakıyorlar yumruklarını...



Körü körüne bağlılık mikrobuna ilaç oluyorlar.



Sarsıyorlar şu kahrolası paradigmayı...



Yerin dibine batırıyorlar kol kırılır yen içinde kalır anlayışını.



Bırakmıyorlar ortalığı yalaka ordularına...



Aykırılığın lanetlenmesine itiraz ediyorlar.



Sorgulamanın küfür gibi algılanması putunu yıkıyorlar.



Özeleştiri bayrağını yükseltiyorlar.



*



Söylediklerinin tümü doğru olmayabilir, eleştirilecek yığınla tarafları olabilir, niyetleri sorgulanabilir falan...



Ancak hiç tartışılmayacak yalın gerçek şudur:



*



Bülent Arınç’lar, Hüseyin Çelik’ler, Deniz Baykal’lar, Altan Tan’lar, Meral Akşener’ler, Sinan Oğan’lar, Koray Aydın’lar...



Seslerini yükseltmeye devam ettikçe...



Meydana gelecek altüst oluşlar sayesinde...



Doğacaktır bu karanlık gecelerin nurlu sabahları...