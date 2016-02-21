T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Bülent Arınç, Altan Tan, Deniz Baykal kahrolası paradigmayı sarsıyor

"Doğacaktır bu karanlık gecelerin nurlu sabahları..."

21 Şubat 2016 13:46

Son dönemde partilerine dönük muhalif tavırlarıyla dikkat çeken AKP'li Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik, CHP'li Deniz Baykal, MHP'li Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın son dönemdeki açıklamalarını değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Ezberlere saplanıp kalmaya çakıyorlar yumruklarını. Körü körüne bağlılık mikrobuna ilaç oluyorlar. Sarsıyorlar şu kahrolası paradigmayı..." dedi.

Ahmet Hakan yazısında "Bülent Arınç’lar, Hüseyin Çelik’ler, Deniz Baykal’lar, Altan Tan’lar, Meral Akşener’ler, Sinan Oğan’lar, Koray Aydın’lar... Seslerini yükseltmeye devam ettikçe... Meydana gelecek altüst oluşlar sayesinde... Doğacaktır bu karanlık gecelerin nurlu sabahları..." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan, "Daha fazla Arınç, daha fazla Baykal, daha fazla Altan Tan" başlıklı yazısı şöyle:

Bülent Arınç, Hüseyin Çelik... Kendi partilerini eleştirdikçe...

Deniz Baykal... Kendi partisine yüklendikçe...

 

Altan Tan... Kendi partisinin çizgisinin dışına çıktıkça...


Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın... Kendi partilerine bayrak açtıkça...


Umudum artıyor.


Karamsarlığım azalıyor.


Kör de olsa tünelin ucunda bir ışık görüyorum.


*


Arınç, Çelik, Baykal, Tan, Akşener, Oğan, Aydın...


Ezberlere saplanıp kalmaya çakıyorlar yumruklarını...


Körü körüne bağlılık mikrobuna ilaç oluyorlar.


Sarsıyorlar şu kahrolası paradigmayı...


Yerin dibine batırıyorlar kol kırılır yen içinde kalır anlayışını.


Bırakmıyorlar ortalığı yalaka ordularına...


Aykırılığın lanetlenmesine itiraz ediyorlar.


Sorgulamanın küfür gibi algılanması putunu yıkıyorlar.


Özeleştiri bayrağını yükseltiyorlar.


*


Söylediklerinin tümü doğru olmayabilir, eleştirilecek yığınla tarafları olabilir, niyetleri sorgulanabilir falan...


Ancak hiç tartışılmayacak yalın gerçek şudur:


*


Bülent Arınç’lar, Hüseyin Çelik’ler, Deniz Baykal’lar, Altan Tan’lar, Meral Akşener’ler, Sinan Oğan’lar, Koray Aydın’lar...


Seslerini yükseltmeye devam ettikçe...


Meydana gelecek altüst oluşlar sayesinde...


Doğacaktır bu karanlık gecelerin nurlu sabahları...

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

ahmet hakanaltan tanbülent arınçhüseyin çelikdeniz baykalhaber

İlgili Haberler

Deniz Baykal'a CHP'den ihraç talebi!

Baykal'ın, 'mezhepçi açıklamalar' yaptığı gerekçesiyle partiden ihracı istendi

Cem Küçük: Emekli siyasetçi Arınç, Hakan Fidan'ı hedefe koydu

''Tam anlamıyla bir samimiyetsizlik ve ihanet çemberi''

60'lardan bugüne Deniz Baykal'ın tartışılan 50 yıllık siyaset serüveni...

"YPG'nin vurulmasını doğru buluyorum diyen Deniz Baykal, yeniden tartışma konusu..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24