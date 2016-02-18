Deniz Baykal'a CHP'den ihraç talebi!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında yaptığı açıklamalarda "mezhepçi yorumlarda bulunduğu" gerekçesiyle parti suçu işlediği ve tüzük gereğince üyeliği hakkında tedbir kararı alınarak partiden ihracı istendi. Talep, partinin Adana’daki üyesi Volkan Hüseyin Ertem’den geldi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, CHP üyesi Av. Volkan Hüseyin Ertem, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında "Halep sünni bir İslam kentidir" şeklindeki açıklamalarının tüzüğe göre parti suçu olduğunu belirterek, ihraç istemiyle disipline sevkinin Parti Meclisi gündemine alınmasını talep etti.

Ertem, Baykal’ın yaptığı açıklamaların parti içi huzursuzluklara neden olduğunu ve partinin tüm program ve görüşlerine ters düştüğünü kaydederek, partiden kesin ihraç edilmesi talebini dilekçe ile genel merkeze iletti.

Talep noter yoluyla iletildi

Noter kanalıyla CHP Genel Başkanlığı makamına gönderilen dilekçede, Deniz Baykal’ın Halep ve PYD konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, "Bu beyanlar parti tüzüğümüzün 2. maddesinde belirtilen ‘Siyasal ilkeler ve değerler’ ile 3. maddesinde belirtilen ‘Amaç’ başlıkları altında düzenlenen parti ilke ve değerleri ile amacına aykırıdır. Parti programımızda belirtilen ‘Hiç kimse din, dil, ırk ve mezhep yönünden herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz’ ile ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkeleriyle çelişiyor" denildi.

Tedbir ve ihraç talebi

CHP Genel Başkanlık makamı tarafından PM’ye sevk edilerek işleme alınması talebiyle gönderilen dilekçede, “Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında, parti meclisimizin, parti tüzüğümüzün 68. maddesinin (F) bendi gereğince öncelikle üyeliği hakkında tedbir kararı verilmesi, parti tüzüğünün 70. maddesinin (A) bendinin (A) fıkrasındaki, ‘Programa ve tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak’ şeklindeki hükme aykırı iş bu fiilinden ötürü partiden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması için gereken işlemin yapılması” talebi yer aldı.

Aylin Nazlıaka örneği

Deniz Baykal’ın milletvekili olmasından dolayı, Atatürk posteri tartışmaları sonrası disipline sevkedilen Aylin Nazlıaka örneğinde olduğu gibi, Baykal’ın disiplin talebinin CHP Parti Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması gerekiyor. PM’ye direk başvuru yapılamayacağı için, Genel Başkanlık makamına iletilen dilekçeyi, başkanlığın PM’ye havale etmesi gerekiyor. Hatırlandığı üzere Baykal, CNN Türk’te katıldığı yayında “Halep Sünni İslam kentidir. Bu kenti Rusya’nın, Esad’ın himayesine teslim etmek üzerine bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım” demiş ve tepki çekmişti.