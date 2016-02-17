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Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a: AKP'ye can simidi oldu!

Deniz Baykal, "TSK'nın YPG'yi vurmasını doğru bulduğunu" açıklamıştı

17 Şubat 2016 09:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın önceki gün CNN Türk’te parti yönetimine eleştirileri ve “Halep hattını açık tutmak için Türkiye’nin bombalama hakkı vardır” sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, Baykal'ı "AKP'ye can simidi olmakla" şuçladı

Baykal için “Kapalı grupta yaptığı konuşmayı biraz genişleterek tekrarlamış" diyen Kılıçdaroğlu, "Eleştirilerini elbette dikkate alırız. Gönül isterdi ki partide uzun yıllar yöneticilik yapmış biri olarak bunları gelip bana da anlatsın” diye konuştu. 

 

Kılıçdaroğlu, basına Baykal’ın açıklamalarıyla ilgili daha fazla konuşmak istemezken, yakın kurmaylarına şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

“Tam AKP dış politikada sıkışmışken ortaya çıkıp can simidi olmayı seçti. Başbakan Davutoğlu, grup toplantısında büyük ihtimalle Sayın Baykal’a teşekkür edecek. Türkiye’nin iflas eden dış politikasına bundan büyük destek bulabilir miydi? AKP’nin can simidi olmasının anlamı yoktu. Biz göç sorununun çözülmesi için önerilen tampon bölgeye destek veriyoruz zaten. Avrupa’da Türkiye’nin mülteciler konusunda üzerine düşeni yaptığını söyledim. Ancak iflası ortada AKP dış politikasına nasıl ‘milli’ deyip destek verelim.”

Kılıçdaroğlu’nun, Baykal’ın çıkışına ilişkin, “1.5 yıl önce bana geldi. Parti yönetiminde rol almak istedi. Onursal Genel Başkanlık gibi konular gündeme geldi. ‘Kurultayda önerge verin, delegeye soralım’ dedim, ama yolu bizim açmamızı bekledi. Şimdi AKP’ye bu destekle geçmişteki hizipçi gündemini ortaya çıkarma çabasını ciddiye alıp muhatap olmayın. Bu tuzağa düşmeyin” yorumu da yaptığı belirtildi.

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