Deniz Baykal: Kılıçdaroğlu artık geride kalmalı!

CHP’nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye’nin YPG güçlerini bombalamasına yönelik, “Türkiye’nin bombalama hakkı vardır” dedi. Deniz Baykal, "CHP’yi daha iyi görmek istediğini" belirtirken de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Artık geride kalması gerektiği kanısındayım” değerlendirmesi yaptı.

Baykal, dün gece, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında soruları yanıtladı.

Baykal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Elbette savaş kaygısı var"

“Azez-Halep hattını açık tutmak için Türkiye’nin bombalama hakkı vardır. Bombalamaların etkili olduğu anlaşılıyor şu anda. Tarihi kimliği değiştirecek süreç yaşanırken ‘karışmayın, seyredin’ yaklaşımı çok anlamlı gelmiyor bana. Önemli olan PYD değil, önemli olan Halep. Esat olayıdır. (CHP’nin ‘iktidar savaşa sokacak’ açıklaması) İnşallah olmaz. Böyle bir kaygı yanlıştır diyemem. Elbette bende de öyle bir kaygı var. Bu büyük tırmanmadır, bu aşamadır. Bu bombalama o değildir, bu bir savaş ilanı değildir.

Koalisyon işlemiyor. Türkiye’yi, Suriye’yi bu hale ne getirdi? Bizim hükümetin ciddi sorumluluğu var, ciddi yanlışları var. Hükümetin yanlışlarından dolayı Türkiye çektiğini çekti, bundan sonra çekmesin. Terör sorununda da tamamen kendi yanlışlarından bu hale geldi. Türkiye’ye sahip çıkmak lazım. Yeni bir savaşa sürüklenebilir, buna dikkat edelim. Bunun hesabını parti olarak biz soralım, vatandaş da sandıkta sorsun. Bazı yargıya da götürülmesi gereken konular da var.

"Kılıçdaroğlu artık geride kalmalı!"

Partimi iyi görmek istiyorum, daha iyi görmek istiyorum. (Kılıçdaroğlu’na çekil çağrısı mı?) Bu kaba bir şey bunu söylemeye hakkımız yok. Kemal Bey büyük bir iyi niyetle sıkıntılı bir dönemde görev üstlendi o görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Büyük bir görev ve sorumluluk duygusu içerisinde yapmaya çalıştı. Partimize bir sürü şey de kazandırdı. Halkla ilişkilerinde, CHP’nin algılanmasında olumlu kalıcı bir sürü açılımlar getirdi. Düşünce sisteminde yenilikler getirdi, yani çok şey kazandırdı. Hiç şüphe yok. Ama şimdi çok kritik bir sürece giriyoruz. Önümüzde 3 yıllık bir süreç var. Bu yapıyla bu süreci götürmemizi ben artık geride kalması gerektiği kanısındayım. Bu doğrultuda en büyük görevin Kılıçdaroğlu’na düştüğü kanısındayım. Bu benim değerlendirmem. ‘İddiası olan kurultayı çağırır, kavgasını yapar’ diye bakılırsa bu da bir bakıştır ama bunun doğru olduğu kanısında değilim.”