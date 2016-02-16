Deniz Baykal’ın sözlerine ilk tepki CHP’nin kedisi Şero’dan: Partiye kazandırdığı tek iyi şey benim

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programında Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın sözleri parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi. Baykal'ın sözlerine ilk tepki CHP Genel Merkezi'nin kedisi 'Şero'nun adına açılan sosyal medya hesabından atılan 'tweet'le geldi. Şero'nun hesabından atılan tweet'te, "Partiye kazandırdığı tek iyi şey benim" dendi

Baykal'ın "CHP’yi daha iyi görmek istediğini" belirtirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için “Artık geride kalması gerektiği kanısındayım” demişti.

“Atatürk'ün portresini duvardan duvara vuruyor”

Şero'nun Twitter hesabından şu mesajlar yazıldı: "Yılmaz Özdil'e söyleyin, Deniz Baykal Atatürk portresini duvardan duvara vuruyor. Partiye kazandırdığı tek iyi şey benim. O bile sorgulanır. Baykal'dan sonra kriz yaratacak partili gişeye yanaşsın ltf. Zamandan kazanalım."