Arınç’ın ağabeyininin cenazesine hükümetten kimse katılmadı

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın hayatını kaybeden 78 yaşındaki ağabeyi Yıldıray Arınç, dün (23 Şubat 2016) Manisa’da toprağa verildi. Son günlerde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen AKP kurucularından Arınç’ın cenazesine hükümetten hiç kimsenin katılmaması dikkat çekti. Eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in hazır bulunduğu cenaze törenine AKP’den Van milletvekili Beşir Atalay ve Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Murat Baybutar, Recai Berber, Uğur Aydemir ve İsmail Bilen katıldı.

Cenazeye katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Başbakanlık’tan herhangi bir çelenk de göndermemesi dikkat çekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arınç’ı telefonla arayarak taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

Arınç’ın cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman çelenk gönderdi.

Gül’ün kayınpederinin cenazesine devletin zirvesi katılmıştı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 11 Şubatta hayatını kaybeden Kayınpederi Ahmet Özyurt’un cenazesine ise Bülent Arınç’ın katılmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Davutoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve birçok hükümet yetkilisinin katıldığı dikkat çekmişti.