Ankara katliamında tutuklu 6 kişinin, çocukluk arkadaşı veya akraba oldukları ortaya çıktı

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda tutuklu 6 şüphelinin, çocukluk arkadaşı veya akraba oldukları ortaya çıktı. Saldırının ardından tutuklanan Velat Cin, PKK ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Vahit (Ayçil) akrabamdır. Olaydan önce Vahit'le Irak'ın Dohuk şehrine gittik. Vahit de Yargıtay'da bulunan bir dosyası dolayısıyla kaçıp oraya yerleşmek niyetindeydi. Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal'ı tanımam" dedi.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Vahit'in kardeşi Uğur Ayçil ise ağabeyinin PKK ile bir bağlantısı olduğunu bilmediğini söyledi. Şanlıurfa'ya ağabeyiyle birlikte gelen Demir'in canlı bomba olduğundan haberi olmadığını öne süren Ayçil, ağabeyine torba içinde tabanca verdiğini itiraf etti. Mehmet Veysi Dolaşan'la akraba olduklarını belirten Ayçil, "Özgür Ünsal benim çocukluk arkadaşımdır. Ara ara Ankara'daki evlerinde kaldığım olmuştur. 4-5 yıldır görüşmüyordum" dedi.

"Çantanın içinde patlayıcı olduğunu bilmiyordum"

İbrahim Halil Demirer, ifadesinde şunları anlattı: "Mehmet Veysi Dolaşan çocukluk arkadaşımdır. PKK ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Bana dayısının oğlu olan Vahit isimli birinin 57 sene hapis cezası aldığını, kendisine yardımcı olmamı istedi. İstemeyerek kabul ettim. Veysi'den de şüphelendim. Silahlar çantanın içine içerisi görülmeyecek şekilde yoğurt kovasına konulmuştu. Birinde kırmızı biber birinde de sulu salça olduğunu söyledi. Veysi'ye ısrarla yapmamasını söyledim ancak başarılı olamadım. Pişmanım."

Tutuklanan Baran Ergin ise, "Uğur Ayçil ve Hüsamettin Baran'la ev arkadaşıyım. Uğur'un ağabeyi Vahit, 3-4 ay içinde birkaç kez gelip evde kalmıştır" dedi.

Mehmet Veysi Dolaşan da Ayçil'le akraba olduklarını belirterek, 10 Mart günü içinde silah olan, ancak patlayıcı olduğunu bilmediği çantayla Urfa'dan Ankara'ya geldiğini, çantayı teslim edip döndüğünü anlattı.





