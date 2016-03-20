T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara katliamında tutuklu 6 kişinin, çocukluk arkadaşı veya akraba oldukları ortaya çıktı

"Mehmet Veysi Dolaşan çocukluk arkadaşımdır; PKK ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum"

20 Mart 2016 15:20

Ankara'da 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda tutuklu 6 şüphelinin, çocukluk arkadaşı veya akraba oldukları ortaya çıktı. Saldırının ardından tutuklanan Velat Cin, PKK ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Vahit (Ayçil) akrabamdır. Olaydan önce Vahit'le Irak'ın Dohuk şehrine gittik. Vahit de Yargıtay'da bulunan bir dosyası dolayısıyla kaçıp oraya yerleşmek niyetindeydi. Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal'ı tanımam" dedi.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Vahit'in kardeşi Uğur Ayçil ise ağabeyinin PKK ile bir bağlantısı olduğunu bilmediğini söyledi. Şanlıurfa'ya ağabeyiyle birlikte gelen Demir'in canlı bomba olduğundan haberi olmadığını öne süren Ayçil, ağabeyine torba içinde tabanca verdiğini itiraf etti. Mehmet Veysi Dolaşan'la akraba olduklarını belirten Ayçil, "Özgür Ünsal benim çocukluk arkadaşımdır. Ara ara Ankara'daki evlerinde kaldığım olmuştur. 4-5 yıldır görüşmüyordum" dedi.

 

"Çantanın içinde patlayıcı olduğunu bilmiyordum"

 

İbrahim Halil Demirer, ifadesinde şunları anlattı: "Mehmet Veysi Dolaşan çocukluk arkadaşımdır. PKK ile bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Bana dayısının oğlu olan Vahit isimli birinin 57 sene hapis cezası aldığını, kendisine yardımcı olmamı istedi. İstemeyerek kabul ettim. Veysi'den de şüphelendim. Silahlar çantanın içine içerisi görülmeyecek şekilde yoğurt kovasına konulmuştu. Birinde kırmızı biber birinde de sulu salça olduğunu söyledi. Veysi'ye ısrarla yapmamasını söyledim ancak başarılı olamadım. Pişmanım."

Tutuklanan Baran Ergin ise, "Uğur Ayçil ve Hüsamettin Baran'la ev arkadaşıyım. Uğur'un ağabeyi Vahit, 3-4 ay içinde birkaç kez gelip evde kalmıştır" dedi.

Mehmet Veysi Dolaşan da Ayçil'le akraba olduklarını belirterek, 10 Mart günü içinde silah olan, ancak patlayıcı olduğunu bilmediği çantayla Urfa'dan Ankara'ya geldiğini, çantayı teslim edip döndüğünü anlattı.



 

ETİKETLER

ankarasaldırıpatlamatanışıklıkakrabaarkadaşseher demirözgür üsnal

İlgili Haberler

Ankara'da bombalı araçla saldırı; 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı!

Kızılay Meydanı’nda trafik yarın günün ilk saatlerinde kapalı olacak

Ankara'daki terör saldırısı soruşturmasında 3 kişi serbest, 6 kişiye tutuklama talebi

3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

Ankara saldırısında 5 tutuklama

Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı

Ankara katliamının planlayıcısı Vahit, Edirne Emniyeti'nden üç pasaport almış!

Vahit A.'nın Habur Sınır Kapısı’ndan 8 kez giriş ve çıkış yaptığı ortaya çıktı

Ankara saldırısıyla ilgili tutuklanan 2 kişinin ifadeleri ortaya çıktı

''Daha sonra öğrenci zannedilsin diye çantanın üzerini YGS kitabı ve kıyafetle kapattım''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24