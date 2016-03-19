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Ankara saldırısında 5 tutuklama

Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı

19 Mart 2016 00:26

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Sputnik'in haberine göre, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Kızılay'da 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin soruşturma çerçevesinde yakalanan ve bu sabah adliyeye getirilen 9 şüpheli, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcılarına ifade verdi.

Savcılar, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden Velat Cin, Mehmet Veysi Dolaşan, Halil İbrahim Demirer, Baran Ergin ve Uğur Ayçil'i, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli insan öldürme" ve "nitelikli insan öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerden Velat Cin, Mehmet Veysi Dolaşan, Halil İbrahim Demirer, Baran Ergin ve Uğur Ayçil'in tutuklanmalarına karar verildi.

 

Şartlı serbest bırakıldılar

 

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Hüsamettin B'nin üzerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu ve kaçma ihtimalinin bulunmadığından tutuklama talebinin reddine karar vererek şüphelinin haftada 3 gün imza vermesi karşılığında adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Savcılıkça serbest bırakılan ancak "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve yardım etmek" suçunu işledikleri yönünde deliller bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol uygulaması talep edilen şüphelilerden S.D, M.K. ve H.Y. ise "belirlenen yerlere başvurmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, haftada bir gün kolluk kuvvetlerine giderek imza verecekler.

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