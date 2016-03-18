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Davutoğlu: Ankara saldırısını yapanlar burada çadır kurdu, biz acımıza saygı gösterilmesini istiyoruz!

"Düşünün, siz nasıl hissedersiniz?"

18 Mart 2016 21:24

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği - Türkiye 3. Mülteciler Zirvesi'nin yapıldığı binanın yanına PKK'nın çadır kurulmasına tepki gösterdi ve “Teröre karşı dayanışma konusu da çok önemli. Ankara’da 35 sivili öldüren bir terör örgütü. Düşünün Brüksel’de geliyor bir durağı patlatıyor. Bu terör örgütü aynı semboller ve bayraklarla burada gösteri yapıyor siz nasıl hissederdiniz. Biz acımıza saygı gösterilmesini istiyoruz” diye konuştu. 


 

Erdoğan: Kimi aldatıyorsunuz, samimi olun!
 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kurulan çadırla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Belçika orada kalkıp onların paçavrasını dalgalandırmak suretiyle çadır kurmalarına izin verebiliyor. Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar ikircikli davranıyorlar. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun, samimi olun. Karşınızda aldanacak bir Türkiye yok, bir Türk milleti yok. Bunu biliniz. Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular." 

 

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