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Başbakan Davutoğlu Brüksel'de: Mülteciler bizim için bir değerdir, pazarlık meselesi değil

"Umarım bir anlaşmaya varırız"

18 Mart 2016 11:55

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB zirvesi için gittiği Brüksel'de "Mülteci krizi Türkiye için bir değer meselesidir, pazarlık meselesi değil" dedi. "Umuyorum ki, hedefimize ulaşacağız" diyen Davutoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirilmesinde de umuyorum bir anlaşmaya varacağız" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

Mülteci krizi Türkiye için bir değer meselesidir, pazarlık meselesi değil. Amaç Suriyeli mültecilere yardımcı olmak. Bizim bulunduğumuz kıtada bir gelecek sağlayabilmek. Bugün de istişarelere devam edeceğiz. Umuyorum ki, hedefimize ulaşacağız. Türkiye-AB ilişkilerinin iyileştirilmesinde de umuyorum bir anlaşmaya varacağız.

Bizim hedefimiz çok açıktır. İnsani perspektifle insanlara yardımcı olmak. Türkiye-AB ilişkisinin iyileştirilmesi.

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