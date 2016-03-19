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Ankara katliamının planlayıcısı Vahit, Edirne Emniyeti'nden üç pasaport almış!

Vahit A.'nın Habur Sınır Kapısı’ndan 8 kez giriş ve çıkış yaptığı ortaya çıktı

19 Mart 2016 09:08

Kızılay’daki terör saldırısının kilit ismi Vahit A.’nın Şanlıurfa ve Edirne emniyet müdürlüklerinden alınan 3 adet pasaportunun bulunduğu ortaya çıktı. Vahit A.’nın 2013, 2014 ve 2015 yıllarında toplam 8 kez Habur sınır kapısından giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

Ankara’da 35 vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, saldırıyı organize eden Vahit A.’nın Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nden 1 Şubat 2016’dan 25 Ağustos 2021’e kadar geçerli olan pasaport kaydının bulunduğu anlaşıldı. Vahit A.’nın Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden de 22 Ağustos 2014’ten 25 Ağustos 2021’e kadar geçerli ikinci bir pasaport daha aldığı bildirildi. Vahit A.’nın diğer pasaportunun ise 25 Ağustos 2011‘den 25 Ağustos 2021’e kadar geçerli olduğu belirlendi. Vahit A.’nın pasaportlarla 2013, 2014 ve 2015’te Habur Sınır Kapısı’ndan 8 kez giriş ve çıkış yaptığı kaydedildi. 

 

Talimat terör örgütünden

 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün savcılığa sevk edilen 9 şüpheliden 6’sı ise ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli insan öldürme, nitelikle insan öldürmeye teşebbüs’ten tutuklanmaları talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Sevk yazısında, saldırıyı organize ettiği belirtilen firari şüpheli Vahit A.’nın patlayıcıyı PKK'dan aldığı talimatla temin edip, sakladığı belirtilerek, özetle şöyle denildi: 

 

Patlayıcı araziye gömdü

 

“Şüpheli Vahit A.’nın kardeşi şüpheli U.A. ile şüpheliler B.E ve H.B. kaldıkları evde, canlı bomba Seher Çağla Demir’i 21 Şubat’tan sonra sakladı. Vahit A. saldırıda kullanılan 34 HGH 44 plakalı aracı 24 Şubat’ta şüpheli M.V.D.’yle birlikte Urfa’dan satın aldı. Vahit A. önceden temin ettiği patlayıcıları M.V.D ile birlikte Urfa’da DSİ kanalı yanında boş bir araziye gömdü. Vahit A. bu araçla bombalama planını yapmak üzere Ankara’ya geldi. Eylem hazırlığı sırasında kalacakları daireyi 6 aylığına kiraladı. 28 Şubat’ta  şüpheli M.V.D’yi arayarak ‘Gelebilirsin’ dedi.” Soruşturmada 34 HGH 44 plakalı aracın ilk Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydının 27 Şubat’ta Ankara’da olduğu, saldırı günüyse kayıt edilmediği belirtildi. Vahit A.’nın kaçarken kullandığı kiralık aracın ise saldırıdan önce saat 14.34 ve 14.38’te Ankara Kolej Kavşağı ve Ziya Gökalp Caddesi’nde, olaydan sonra da saat 21.26’da Mevlana Bulvarlı Akpınar İlköğretim Okulu önünde PTS kaydının düştüğü belirlendi.

 

Ailesi cenazeye almadı

 

Kızılay’daki canlı bomba saldırısını gerçekleştiren Seher Çağla Demir’in cenazesi Adli Tıp’tan alınmadı. Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre kimliği tespit edilmesine rağmen ailesi veya yakınlarınca 3 gün içinde alınmayan cesetlerin belediye veya mülki idare amirliğine teslim edilmesi gerekiyor. Babasının cenazesini istemediğini belirttiği Demir, kimsesizler mezarlığına gömülecek.

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