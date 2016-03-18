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Ankara'daki terör saldırısı soruşturmasında 3 kişi serbest, 6 kişiye tutuklama talebi

3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

18 Mart 2016 19:19

Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 kişi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kızılay Güvenpark'ta meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklama istemiyle, 3 kişi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, bugün sabah saatlerinde emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

 

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