Ankara'daki terör saldırısı soruşturmasında 3 kişi serbest, 6 kişiye tutuklama talebi

Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 kişi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Kızılay Güvenpark'ta meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklama istemiyle, 3 kişi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, bugün sabah saatlerinde emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.