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Ankara Barosu, KHK iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Ankara Barosu Uyarıyoruz” başlıklı bir metinle KHK'ları protesto etti

02 Kasım 2016 23:09

Ankara Barosu; avukatların müvekkilleriyle görüşmelerine kısıtlama getiren yeni KHK’ların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gitme kararı aldı. Baro, “Uyarıyoruz” başlıklı bir metinle hükümeti protesto etmeye başladı.

OHAL’in ikinci evresinde yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) hukuk çevrelerinde yarattığı tepki büyüyor. 675 ve 676 sayılı KHK’lar olarak adlandırılan bu kararnameler nedeniyle Ankara Barosu hükümeti protesto kararı aldı. Kararnamelerle Türkiye’de savunma hakkının ihlal edildiğini öne süren baro yönetimi “Uyarıyoruz” başlıklı bir metin hazırlayarak bu metni gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Baro Başkanı Hakan Canduran, sadece ‘Uyarıyoruz’ başlıklı bir protesto metniyle sınırlı kalmayacaklarını söyledi. Canduran, 675 ve 676 sayılı KHK’ların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gidecek ve baroyu temsilen bireysel başvuruda bulunacak.

Ankara Barosu “Uyarıyoruz” başlıklı protesto metninde evrensel insan haklarının başında gelen ‘savunma hakkı’nın ihlali için avukatlara her türlü kısıtlamaların getirilmesinden çekinilmediğine dikkat çekiyor. Metinde “Zaten yaralı olan hukuk devleti, KHK devletine dönüştürülmektedir. Kutsal savunma hakkının belinin kırılmasına da, cezaevlerinin hukuka kapatılmasına da asla izin verilmeyecektir” çıkışında bulunuluyor. 

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