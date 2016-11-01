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Cumhuriyet avukatları, yeni KHK'yı referans göstererek 5 günlük görüşme yasağına itiraz etti

Yeni KHK ile avukatla görüşme kısıtlaması 24 saate indirilmişti

01 Kasım 2016 18:55

Cumhuriyet Gazetesi avukatları, gözaltında tutulan yazar ve yöneticiler için getirilen 5 günlük avukat kısıtlılığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz etti.

Dün gözaltına alınan yazar ve yöneticilerle ilgili savcılıkça verilen talimatta, “Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin 668 sayılı KHK'nin 3 maddesi uyarınca müdafileri ile görüşme hakkının gözaltına alındıkları tarihten itibaren 5 gün süre ile kısıtlanmasına” ifadeleri kullanılmıştı. Avukatlar, savcılıkça verilen 5 günlük avukat kısıtlılığı kararının değiştirilmesini ve kaldırılmasını talep etti.

Avukatlar dilekçede, 5 günlük avukat kısıtlılığının Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK'nin 3. maddesinde yer alan “avukatla görüşme süresi ve kararının hâkim kararı ile 24 saat kısıtlanacağı” şeklinde değiştirildiğini belirterek kısıtlılığın kaldırılmasını talep etti. İtirazı sulh ceza hâkimliği değerlendirecek.

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