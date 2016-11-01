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Politika

Başbakan'dan AP Başkanı'na Cumhuriyet yanıtı: Senin kırmızı çizginin üzerine bir de biz çizeriz!

"Terör örgütüne meydanlarda mesajını okuturken neredeydiniz?"

01 Kasım 2016 15:47

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona ilişkin olarak "Gazeteye bu gözaltılar yapıldı, hemen koro halinde başladılar; 'Basın özgürlüğü elden gidiyor' diye. Biz basın özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz" dedi. Yıldırım, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un "Türkiye, bir kırmızı çizgiyi daha aştı" yorumuna "Kardeşim biz senin kırmızı çizgine bakmayız, senin kırmızı çizginin üzerine bir de biz çizeriz. Bizim kırmızı çizgimizi millet belirler" yanıtını verdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım'ın Cumhuriyet gazetesiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı hukuki işlem var, bir gazetecinin yöneticilerine ve vakfına yönelik bazı ithamlar var. İthamlar nedir; şu, bu vaktın 2013 yılından beri bir iki grup arasında dava olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da bir şikayet söz konusu ve ağustos ayından beri takip yapıldı. İki boyut var, bir tanesi gazeteyi çıkaran vakfın yöneticilerinin yanlış işlemlerinden dolayı yapılan, başlatılan ve kurumsal bir takibat, diğeri de terör örgütlerine üye olmadan teröre destek verme suçlamasıyla başlatılan takibat. Şimdi bu gazeteye bu gözaltılar yapıldı hemen koro halinde başladılar basın özgürlüğü elden gidiyor diye. Biz buna alışığız değerli kardeşler, basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Basın özgürlüğü ile meselemiz yok, Avrupalı dostlarımızla anlaşamadığımız konu bu. Terörle mücadelede attığımız adımlarda hemen basın özgürlüğünü söylüyorlar. Bugün de kalkmış Avrupa Parlamentosunda birisi efendim bu gazeteyle ilgili gözaltılar bizim kırmızı çizgimizdir. Kardeşim biz senin kırmızı çizgine bakmayız, senin kırmızı çizginin üzerine bir de biz çizeriz. Bizim kırmızı çizgimizi millet belirler. Türkiye gücünü milletten alır hesabını da millete verir. Siz bu konularda hassas olacağınıza terör örgütünün reklamlarını yayınlarken bunu düşünseydiniz. Terör örgütüne meydanlarda mesajını okuturken bu ülkenin Cumhurbaşkanının mesajına yasak getirirken neredeydiniz?"

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Binali YıldırımCumhuriyet gazetesiBasın özgürlüğüAvrupa ParlamentosuMartin Schulz

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