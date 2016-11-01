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Şeffaflık Derneği: Cumhuriyet ile özdeşleşmiş gazete susturulmaya çalışılıyor

"Basın özgürlüğüne bir darbe daha indirildi”

01 Kasım 2016 18:21

Uluslararası Şeffaflık Derneği, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ile yazarlarına yapılan operasyonu eleştirerek, “Cumhuriyetin ilke ve değerleriyle özdeşleşmiş bir gazete susturulmaya çalışılıyor” açıklamasını yaptı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonla, aralarında karikatürist ve gazetecilerin, vakıf yöneticilerinin, yazarların bulunduğu 19 kişinin gözaltına alınmasıyla basın özgürlüğüne bir darbe daha indirildi” denilerek şu uyarı yapıldı:

“Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından, cumhuriyetimizle yaşıt, cumhuriyetin ilke ve değerleriyle özdeşleşmiş bir gazete susturulmaya çalışılıyor. Bu vesileyle eleştirel basın organları, evrensel hukuk ilkeleri hiçe sayılarak sindirilmek isteniyor. Halkın doğru haber alma hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan bu müdahaleler, terör örgütlerine yönelik gerçek soruşturmalara gölge düşürüyor.”

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK’larla yönetilir hale gelen ülkemizde hukuk devleti ilkesi geçerliliğini yitirdi” denilen açıklamada, “Vatandaşlar için hukuk güvencesi kalmamış, her gün bir başkası kapatılan onlarca medya kuruluşu ile basın ve ifade özgürlüğü dibe vurdu” ifadesi kullanıldı. Açıklamada şöyle devam edildi:

“Darbe girişiminden sonra terör gerekçesiyle, birbiriyle ilgisiz birçok grup aynı sepete konmakta ve sonuç olarak çok ciddi biçimde yürütülmesi gereken soruşturmanın sulandığına ilişkin kamuoyu algısı güçleniyor. Terör örgütleri ile mücadele etmiş, bu nedenle bedel ödemiş kurumların, darbe girişimi bahane edilerek sindirilmeye çalışılması ülkemize ve yara almış demokrasimize zarar veriyor.

Dün de bir başka ağır örneğini gördüğümüz, basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının ihlali anlamına gelen ve Türkiye’nin uluslararası saygınlığını doğrudan zedeleyecek bu uygulamalara bir an önce son verilerek büyük bir yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz.”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency Internatıonal-TI), "yolsuzluğun toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini sonlandırmak için insanları dünya çapında bir araya getiren, yolsuzlukla mücadeleye liderlik eden küresel bir sivil toplum örgütü" olarak biliniyor. Dernek, küresel düzeyde 90′dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

 

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