KHK ile ihraç edilen 29 yıllık öğretmen artık pazarda çalışıyor

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile açığa alınan 29 yıllık öğretmen Haydar Polat, artık İstanbul Küçükbakkalköy Halk Pazarı'nda Tunceli'den getirdiği ürünleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

DUVAR’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Tunceli’de 29 yıl sınıf öğretmenliği yapan Haydar Polat, eylül ayında yayınlanan OHAL kapsamındaki KHK ile açığa alındı. Haydar öğretmen açığa alındıktan sonra Tunceli’den İstanbul’a göç etti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan 675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle de görevden ihraç edildi.

“İstanbul’a neden geldiniz?” sorusuna Haydar hoca şu cevabı veriyor:

“Hayatta tutunabilmek için… Dersim’den getirdiğim organik ürünleri pazarda satarak hayatıma devam etmeye çalışıyorum.”

“Bana ait olmayan bir mesleği yapmak beni üzüyor”

Öğretmenlik yaptığı zaman içerisinde öğrencileriyle arkadaş gibi olduğunu söyleyen Polat, görevden alınmadan önce 4 yıldır Tunceli merkezde bulunan Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu’nda öğretmenlik yapıyordu. Sonrasında İstanbul’daki pazarda Tunceli’den getirdiği bal, peynir, fasulye gibi ürünleri satarak geçimini sağlamaya çalıştı. Açığa alındıktan yaklaşık 2 ay sonra da memurluktan çıkartılan Haydar öğretmen, o anki duygularını, “O an çok üzüldüm. Öğrencilerimden, memleketimden uzak kalmak ve bana ait olmayan bir mesleği yapmak beni çok üzüyor” sözleriyle dile getiriyor.

“Öğrencilerime kavuşmayı hayal ediyorum”

Polat, Eğitim-Sen’in ilk kurucularından ve ilk merkez yöneticileri arasında yer alıyor. İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Halk Pazarı’nda tezgah açan Haydar öğretmene destek olmak için birçok kişi sosyal medyadan çağrılarda bulunuyor. Öğretmenlik yıllarında öğrencilerine kültür, bilim ve sanat gibi alanlarda dersler verdiğini aktaran Polat, şöyle devam ediyor:

“Bir an önce göreve dönüp öğrencilerime tekrar kavuşabileceğim günleri hayal ediyorum. Ama içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi benim uzun bir süre daha pazarcılık yapacağım anlamına geliyor. Bugüne kadar hep güzel insanlara emek verdim. Bundan sonra da hep güzel insanlara emek vermeye devam edeceğim.”

“Kurban edildik"

Polat, “Biz yıllardır hep darbelerle mücadele ettik. Bize yönelik yapılan baskıları ve görevden alınmamızı ahlâki bulmuyorum. Operasyonların bize karşı yapılması ve binlerce öğretmen arkadaşımızın açığa alınıp görevden ihraç edilmesi ciddi kaygılara neden oluyor. Bu haksızlıklar artık son bulmalı. Şu an neyle itham edilip görevden alındığımı dahi bilmiyorum. Bu durum akla ve mantığa aykırıdır. 29 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca öğretmenliği zevkle ve isteyerek yaptığıma inanıyorum. Şu an tek istediğim şey, görevden alınan öğretmenlerin tekrar mesleğe başlatılması ve bu hukuksuzluğun son bulmasıdır. Her ne olursa olsun mücadeleme devam edeceğim" diyor.