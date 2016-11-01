T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Ali İsmail Korkmaz'a son tekmeyi atan polise de KHK'yla tahliye yolu açıldı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinde, polisin tahliye edilmesi istendi

01 Kasım 2016 12:14

Kanun hükmün kararname (KHK) kapsamında denetimli serbestlik süresinin iki yıla çıkarılması düzenlemesinden Eskişehir’de Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atarak ölümüne yol açan tutuklu polis Mevlüt Saldoğan'ın da yararlanacağı belirtildi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinde, polis Saldoğan’ın tahliye edilmesi istendi. Dosya şu an Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde. 1. Ceza Dairesi, bu talebi kabul ettiği takdirde son tekmeyi atan polis, üç buçuk yıl sonra serbest kalmış olacak.

Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de 2-3 Haziran 2013'te Gezi Parkı gösterileri sırasında bir grup polis ve sivil tarafından dövülmüş ve 38 gün sonra, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetmişti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında görülen yargılama sonucunda tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan on yıl on ay, polis Yalçın Akbulut’a on yıl hapis cezası verildi.

Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüren üç sivil de “kasten yaralayarak ölüme neden olma” suçundan altışar yıl sekizer ay, bir sivil de üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin usul yönünden kararı bozması üzerine dosya, 18 Nisan 2016’da yeniden Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İkinci kez aynı cezalar verilirken; savcılık ise Saldoğan’a “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesi için itiraz etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Ekim’de hazırladığı tebliğnamesinde, 671 sayılı KHK’nın 32. maddesiyle denetimli serbestlik süresinin bir yıldan iki yıla çıkarılmasını içeren düzenlemeyi gerekçe göstererek Saldoğan’ın tahliye edilmesini istedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın avukat olan ağabeyi Gürkan Korkmaz, iki kez görülen yargılama sürecinde savcılıkların Saldoğan yönünden “kasten öldürme” suçundan müebbet verilmesi istediğinde bulunduğunu, bilirkişi raporlarının da bu gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti. Bu verilere karşın mahkemenin “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan ceza verdiğini belirten Korkmaz, “Maalesef son çıkan yasayla tahliye talep edilmiş. Bunlar hem bizi yaralıyor, hem adalet duygumuzu yok ediyor. Toplum vicdanını ve adalet inancı sarsılıyor. Umarız ki heyet, adil bir incelemeyle kararı lehimize bozar ve ağır bir ceza verir” dedi.

 

ETİKETLER

kanun hükmün kararnameKHKGezi ParkıAli İsmail KorkmazMevlüt Saldoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24