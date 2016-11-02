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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'KHK' açıklaması

"Söz konusu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır”

02 Kasım 2016 00:47

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “31 Ekim 2016 tarihli bazı internet sitelerinde ve sosyal medya ortamında yer alan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle 1 yıl ve üzerinde hapis cezası alan Milletvekillerine ve Bakanlara artık silah ruhsatı verilmeyeceğine dair haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanların silah ruhsatı alamayacağına ilişkin hüküm, 1981 yılından itibaren 6136 sayılı Kanunla yürürlükte bulunan ve sadece bakanlarımız ile milletvekillerimize değil tüm vatandaşlarımıza şamil bir düzenlemedir. 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” denildi.

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeler ise şu şekilde açıklandı:

“Silah ruhsatı veriliş sebepleri ortadan kalktığı halde bu durumunu ruhsat veren makama 6 ay içerisinde bildirmeyen kişiler ile ruhsat süresinin bitiminden sonra 6 ay içinde ruhsatını yeniletmeyenlere 3 bin TL idari para cezası karşılığında yeniden silah ruhsatı alma imkanı tanınmıştır. 6136 sayılı Kanunda sayılı suçlardan dolayı 6 ay ve üzerinde hapis cezası alanlar ibaresi çıkarılarak bu kapsamda olan kişilere de silah ruhsatı alma imkanı getirilmiştir. Güvenlik Korucularına harçsız silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alma hakkı tanınmıştır.”

 

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