Android 5.1 ne zaman geliyor?

Google'ın işletim sistemi Android'in "Lollipop" güncellemesi yaklaşık 2 hafta önce kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu güncellemenin çıkarılmasının amacı ise Android 5.0’daki bug’ların temizlenmesiydi. Ancak 5.0.1 güncellemesi eski sorunları ortadan kaldırırken yeni ve ufak sorunlara neden oldu.

Umut Şensal'ın AndroiPit'teki haberine göre, Android 5.0'ın yayınlanmasının üstünden sadece 2 ay geçse de onu kullananların oranı, yüzde 0,1'e ancak ulaşıyor. Ancak bazılarımız, bir sonraki Android güncellemesini beklemeye başladı bile.

Habere göre, Şubat ayında gelecek Android 5.1, yeni özelliklerin dışında birçok iyileştirme de içerecek. Buna göre Android 5.1 ile gelmesi beklenen özellikler şöyle:

- Sessiz mod eklendi

- Sistem kararlılığında geliştirmeler

- Geliştirilmiş RAM yönetimi

- Ani program kapanmaları için onarımlar

- Geliştirilmiş pil yönetimi

- Wi-Fi'ın aşırı kullanımı onarıldı

- Kablosuz bağlantı sorunları onarıldı

- Okay Google işlevindeki sorunlar çözüldü

- Uyarı sorunları çözüldü

- Belirli cihazlarda rastlanan ses sorunları onarıldı

- Diğer geliştirmeler ve değişiklikler

- Material Design renk paletinde değişiklikler