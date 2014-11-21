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Bilim / Teknoloji

Android'le çalışan telefonlar tehlikede

Mobil güvenlik şirketi Lookout, Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonların ‘NotCompatible’ isimli kötü bir yazılımdan etkilendiğini açıkladı

21 Kasım 2014 19:35

Lookout’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘NotCompatible’ isimli yazılımın şirketin bugüne kadar tespit ettiği en sofistike zararlı yazılımlardan biri olduğunun altı çizildi.

Lookout’a göre, yaklaşık 2 yıldır varlığını sürdüren söz konusu yazılımı yaratan siber hırsızlar, yazılımın temel kodunda değişiklikler yaptı ve bu değişiklik, yazılımdan korunmayı daha zor hale getirdi.

Bu tarz yazılımların genellikle iki üç hafta sonra etkilerini yitirdiğine dikkat çeken bilişim uzmanlarına göre, NotCompatible’in 2 yıldır varlığını sürdürmesi bu yazılımın sofistike yapısından kaynaklanıyor.

 

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