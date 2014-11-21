Android'le çalışan telefonlar tehlikede

Lookout’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘NotCompatible’ isimli yazılımın şirketin bugüne kadar tespit ettiği en sofistike zararlı yazılımlardan biri olduğunun altı çizildi.

Lookout’a göre, yaklaşık 2 yıldır varlığını sürdüren söz konusu yazılımı yaratan siber hırsızlar, yazılımın temel kodunda değişiklikler yaptı ve bu değişiklik, yazılımdan korunmayı daha zor hale getirdi.

Bu tarz yazılımların genellikle iki üç hafta sonra etkilerini yitirdiğine dikkat çeken bilişim uzmanlarına göre, NotCompatible’in 2 yıldır varlığını sürdürmesi bu yazılımın sofistike yapısından kaynaklanıyor.