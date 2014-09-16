Google'dan 105 dolarlık telefon: Android One

Amerikan teknoloji devi Google'ın, gelişmekte olan ülkeler için tasarladığı Android One marka akıllı telefon, dünyanın en hızlı büyüyen cep telefonu pazarı Hindistan'da piyasaya sunuldu. Telefon bu yıl içinde Endonezya ve Filipinler ile Güney Asya ülkelerinde, gelecek yıl da dünyanın başka bölgelerinde satışa sunulacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Google, Android işletim sistemine sahip Android One için Hindistan'ın en büyük cep telefonu üreticileri Micromax, Karbonn ve Spice Mobiles ile anlaştı. Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 210 milyon. Nüfusun onda birinin akıllı telefonu olduğu tahmin ediliyor ve dört yıl içinde bu oranın yüzde 20'ye çıkması bekleniyor. Google bu pazardan pay almak için mücadele eden tek şirket değil.

Sıkı rekabet

Hindistan pazarında en az 80 akıllı cep telefonu markası var ve gözlemciler, Google'ın pazarda tutunabilmesi için ucuz olmasının yeterli olmayacağını, burada aynı fiyata cep telefonu satan Samsung, Motorola ve Çin şirketi Xiaomi'yle rekabet etmesi gerekeceğini vurguluyor.

Google'ın belirlediği standartlarda üretilen telefınların ekranı 4.5 inç. 1gb ram'i bulunan telefonun 5 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kamerası bulunuyor. Telefonun dört çekirdekli işlemcisi Tayvan şirketi Mediatek tarafından üretiliyor.

Android One marka telefonlara mikro SD kart takılabiliyor. Radyosu bulunan ve çift Sim kartıyla çalışan telefonların pili değiştirilebiliyor.