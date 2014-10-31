Android'in mimarı Andy Rubin Google'dan ayrıldı

Bugün milyonlarca akıllı telefon ve tablette kullanılan Android işletim sisteminin mimarı olarak bilinen Andy Rubin Google ile yollarını ayırdı.

Andy Rubin İsmini daha önce duymasanız da teknoloji çevreleri ve büyük firmaların hemen hepsi onu yakından tanıyor. Bugün başta Samsung, Sony, HTC, ASUS, Lenovo olmak üzere pek çok markanın telefon ve diğer cihazlarında kullandığı Android'in isim babası ve mimarı olan Rubin, bakın bugünlere nasıl geldi?

Önce Samsung'un kapısını çaldı

Yıllar önce Carl Zeiss'de çalışan Andy Rubin ve 6 kişilik ekibi telefonlarda kullanılmak üzere bir yazılım geliştirmeyi planladı. Ancak ekibin sandığından daha masraflı olan işletim sistemi projesine para dayanmayınca telefon üreticisi Samsung ile anlaşıp yollarına devam etmek istediler.

8 kişiye çıkan geliştirici ekibi de yanına alarak Samsung'un kalbi olan Güney Kore'ye giden Rubin, elinden geleni yaptıysa da Samsung yetkililerini ikna etmeyeyi başaramadı. Üstüne de Samsung ekibinin alaycı tavrıya karşılaştı.

Ardından Google'a giderek şanslarını tekrar deneyen Rubin ve ekibi hiç beklenmedik bir şekilde internet devinden olumlu yanıt aldı ve Android böylece Google bünyesine katılmış oldu. Google Android için 50 milyon dolar ödedi.

Android bölümünü bırakıp robot bölümüne geçmişti

2013'ün Mart ayına gelindiğinde Rubin, Android bölümünden ayrılmış ve Google'ın robot bölümünün başına geçmişti.

8 yıldır Google bünyesindeydi

2006 yılından bu yana Google'ın bünyesinde çalışan Rubin'in ayrılışıyla ilgili konuşan şirketin CEO'su Larry Page, Andy ile uzun yıllar başarılı işler yaptıklarını söyledi ve bundan sonrası için kendisine başarılar diledi.