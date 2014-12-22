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Bilim / Teknoloji

iOS ve Android'de istenmeyen mesajlar nasıl engelleniyor?

Tanımadığınız, üye olmadığınız numaralardan reklam SMS'lerini almak istemiyorsanız numaraları engellemeniz mümkün...

22 Aralık 2014 17:36

Telefonlara gün boyu gelen onlarca tanıtım ve reklam mesajı herkesin canını sıkıyor. Üstelik telefon numaranızı bu firmalarla paylaşmasanız bile, sizin numaranıza reklam gönderebiliyorlar.

Tanımadığınız, üye olmadığınız numaralardan reklam SMS'lerini almak istemiyorsanız, bu mesajları iOS işletim sistemli cihazınızdan engelleyebilirsiniz.

teknolojigundem.com'un haberine göre, iOS’ta istenmeyen SMS’leri aşağıdaki adımları uygulayarak engelleyebilirsiniz:

- Engellemek istediğiniz mesajı açın

- Sağ üst köşede bulunan ‘Ayrıntılar’ seçeneğine tıklayın

- Açılan pencerede mesajı gönderenin karşısında bulunan (İ) işaretine tıklayın

- Karşınıza gelen seçenek listesinin altında bulunan ‘Bu Arayanı Engelle’ seçeneğine tıklayarak SMS mesajı göndereni engelleyebilirsiniz.

Engellediğiniz numaraları ve iMessage kullanıcılarını görmek isterseniz, Ayarlar > Mesajlar yolunu izleyin ekranı aşağı kaydırın ve engellenenler üzerine dokunun. Karşınıza engellediğiniz numaralar ve kişiler gelecektir. İsterseniz engelleme işlemini kaldırabilirsiniz.

 

Android'de iş biraz karışık

 

iPhone'da iOS 7'ye kadar SMS engellemenin bir yolu yoktu, ancak SMS engelleme işi Android'de biraz daha karışık.

Android'in kendi mesajlaşma uygulaması, spam SMS gönderenleri engellemenize izin vermiyor, ancak bu iş için Google Play'de çok sayıda uygulama bulmanız mümkün.

Standart mesajlaşma uygulamanızla birlikte çalışan SMS Filter veya Mr. Number gibi uygulamalar, "kara listeler" oluşturmanıza izin veriyor.

Postman ve Spam Blocker gibi uygulamalar ise şüpheli SMS'leri spam olarak işaretleyebiliyor.

Ancak Android KitKat'taki (4.4) bir kısıtlama, SMS mesajlarına birden fazla uygulamanın ulaşmasına engel oluyor.

Bu durumda Evolve SMS veya SMS Blocker gibi üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak Google'ın geliştirdiği Hangouts uygulaması da, SMS alıp gönderebilmenin yanında, istenmeyen mesajları bir liste yoluyla engelleyebiliyor.

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