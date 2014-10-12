Altın Portakal'da ödüller sansürle mücadeleye gidecek

Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”in sansürlenmesiyle gündeme gelen 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film bölümünde “Neden Tarkovski Olamıyorum” filmiyle yarışan Murat Düzgünoğlu, film sonrası düzenlenen söyleşide, sansüre ilişkin bir bildiri okudu. Bildiride, ödüllerden alınacak paranın sansürle mücadele kapsamında oluşturacakları bir fona aktarılacağı ve sansüre karşı forumlar düzenleneceği açıkladı.

Ceren Çıplak’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, aralarında Derviş Zaim, Erol Mintaş, Kaan Müjdeci’nin de bulunduğu pek çok festival yarışmacısı yönetmenin imzaladığı bildirinin, yönetmenlerce her film söyleşisinde okunacağı söylendi.

Bildiride, “Sansür, sansür, sansür, otosansür... Festival sansür uygulamasıyla başladı. Festival yönetmek sanatın içeriğinin önüne geçemez. Sansürle burada mücadele edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Düzgünoğlu, festivalde, sansürle ilgili yakın tarihte forumlar düzenleyeceklerini belirterek ödüllerden alınacak parayı sansürle mücadele kapsamında oluşturulacakları bir fona aktaracaklarını söyledi.