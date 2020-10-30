Almanya Dışişleri Bakanı: AB ve NATO Ege depremzedelerine yardım etmeye hazır

Ege Denizi'nde meydana gelen, merkez üssü Sisam Adası açıklarında olan ve İzmir'de önemli yıkım ve can kaybına yol açan depremle ilgili paylaşım yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas , "AB ve NATO yardım etmeye hazır" dedi.

Maas, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Yunanistan'ın Sisam Adası ve İzmir'de depremden zarar görenlere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Maas, şunları yazdı:

"Sisam ve İzmir'deki deprem bizi kalbimizden vuruyor. Kurbanları ve ailelerini düşünüyoruz ve hayatta kalanları arama çalışmalarının başarılı olacağını umuyoruz. AB ve NATO yardım etmeye hazır. Sahada çalışan herkese teşekkür ediyoruz."