Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Farklılıklarımız ne olursa olsun, bir arada durmamız gereken zamanlar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti. Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar bir arada durmamız gereken zamanlar" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Twitter hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. İki ülkeyi de sarsan depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar bir arada durmamız gereken zamanlar" ifadelerini kullandı.

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Miçotakis'in İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığı bilgisi verildi. Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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