Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin, "Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ege Denizi'nde meydana gelen, Türkiye ve Yunanistan’da hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Fransa’dan Türkiye’ye destek mesajı geldi. Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Acil yardım gönderilebiliriz, Türkiye ve Yunanistan'ın yanındayız" dedi.

Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce güçlü bir deprem Türkiye'yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa, bu zor imtihanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Ülkelerin hükümetleri dilerse, Fransız acil yardımını anında gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’dan geçmiş olsun mesajı: Desteğe hazırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişlerinden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir." "