İzmir açıklarındaki deprem, Yunanistan'ın Sisam Adası'nda da hasara sebep oldu

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AFAD'ın merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olduğunu duyurduğu, 6,9 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Sisam adasında da hasara sebep oldu.

Yerel basın tarafından çekilen görüntülerde büyük bir kilisenin, yolların ve yapıların hasar gördüğü görüldü.

Sisam Adası Belediye Başkanı Yardımcısı Corcos Diyonisu konuyla ilgili açıklamasında, "İnsanlar panik halinde sokaklara döküldü. Adada kaos var" dedi.

Diyonisu adada hasar gören binalar olduğunu doğrularken henüz ölü veya yaralı olduğuyla ilgili bir bilgi almadıklarını söyledi.

Öte yandan Ekathimerini, depremin Sakız Adası'nda kaya düşmesinde sebep olduğuyla ilgili doğrulanmamış iddialar olduğunu aktardı.

Depremin Kos ve bölgedeki diğer Yunan adalarında da hissedildiği belirtildi.