Ali Şen'in torununun mezarına sticker'lı dua

Geçtiğimiz mayıs ayında Şile’de ATV aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen’in 17 yaşındaki torunu Alp Ali Şen’in mezar taşı sticker’larla (etiket) doldu.

Bazı Fenerbahçe taraftarları ile Alp’in sevenleri, dua ve temennilerinin yazılı olduğu kağıtları mezar taşına yapıştırdı.

Zelal Özalp’in Hürriyet’teki haberine göre, mezarlık görevlilerinin kaldırdığı sticker’ların yerini çok geçmeden yenileri aldı.

Görevliler, ünlülerin mezarlarında bu sıkıntıyı sık sık yaşadıklarını, bazı mezar taşlarına karikatür bile çizildiğini söyledi.