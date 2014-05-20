Ali Şen'in torunu toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen’in torunu Alp Ali Şen, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Ali Şen torununun son yolculuğunda zor anlar yaşadı.

Cenaze namazına spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ali Şen, gözyaşlarına hakim olamazken, tabutun başında gözyaşı döken arkadaşları karanfil bıraktı.

Alp Ali Şen, UTV kullanırken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Şile’nin İmrendere Köyü’nde meydana gelen kazada Alp Ali Şen’in arkadaşı Burak Efkan da ağır yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Alp Ali Şen’in cenazesi öğle saatlerinden Teşvikiye Camii’ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi Ali Şen, oğlu Adnan Şen ve Adnan Şen'in eşi Begüm Şen taziyeleri kabul etti. Ali Şen zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Alp Ali Şen'in annesi Begüm Şen ise ayakta durmakta zorlandı. Acılı anne taziyeleri de oturduğu yerden kabul etti.

Okul arkadaşları da son yolculuğunda Alp Ali Şen'i yalnız bırakmadı. Tabutun başında gözyaşı döken arkadaşları, tabuta karanfil bıraktı.

Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski Futbol Ferdarasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Ali Koç,Teknik Direktör Mustafa Denizli, Futbolcu Emre Belezoğlu, Galataraylı eski Yönetici Abdürrahim Albayrak; iş dünyasından Koç Holding Yönetim Kurul Başkanı Mustafa Koç, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Yılmaz Ulusoy; sanat dünyasından Hülya Avşar, Orhan Gencebay; siyaset dünyasından Mustafa Sarıgül, Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar gibi çok sayıda isim katıldı.

Öğle namazının ardından, cenazeye katılanlar namaz için saf tuttu. Ali Şen ve Adnan Şen'in namaz boyunca ağladığı görüldü. Ali Şen'i Yılmaz Ulusoy teselli etmeye çalıştı. Namazın ardından helallik alındı. Omuzlara alınan tabut cenaze aracına kadar taşındı. Alp Ali Şen'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, Alp Ali Şen hakkında konuşan arkadaşı Ali Şen’in çok güvenilir ve iyi bir insan olduğunu belirten arkadaşlarından Berk Kıymet, “Yüreği büyük insandı. Çok iyiydi. Hayatta güvenebileceğim insanlardan biriydi. Şimdi arkadaşımız aramızda yok. Allah rahmet eylesin.” dedi.

Mustafa Sarıgül ise aileye başsağlığI dileğinde bulunup kazaya dikkat çekti. Kazanın olduğu yere vurgu yapan Sarıgül, "24 saat denetlenmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.