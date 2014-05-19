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Yaşam

Ali Şen'in torunu trafik kazasında hayatını kaybetti!

Alp Ali Şen, Şile İmrendere Köyü yakınlarında bir kamyona çarptı

19 Mayıs 2014 21:47

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in 17 yaşındaki torunu Alp Ali Şen, Şile'de ATV aracı ile yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in torunu Alp Ali Şen (17), saat 15.30 sıralarında Şile İmrendere köyünde kendi kullandığı UTV adı verilen araçla seyir halindeyken, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. 

Alp Ali Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Burak Efkan adlı arkadaşı ise yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi' kaldırıldı. Burak Efkan, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, ailesinin isteği üzerine daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Efkan kazayı omzunda kırıkla atlattı.

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