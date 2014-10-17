Ali Şen: Torunum her saniye benim içimde, başımda, beynimde, kalbimde

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Şen, “Torunumu kaybettim, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Onu anmamak ne demek, her saniye benim içimde, başımda, beynimde, kalbimde. Hayat tam bir tiyatro" dedi.

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programına konuk olan Ali Şen torununun ölümünün ardından hissettiklerini anlattı.

Şen şunları söyledi:

"Hayat sana hangi rolü kestiyse sende oynuyorsun. Perde açılıyor, ağlıyorsun, dünyaya geliyorsun. Sonra perde kapanıyor, er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, gidiyorsun. Öldükten sonra Yahu ne iyi adamdı dedirtiyorsan, ne mutlu sana. Öyle yazılmış, takdir-i ilahi" ifadelerini kullandı.

‘Sınırsız Aşk adlı belgeselim izlenme rekorları kırdı’

Şen, “Danimarka’da sınırsız aşk adlı bu belgeselim l4 yılda 8 kez yayınlandı. Türkiye’de Liverpool-Milan Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Aynı saatte 8’inci defa Danimarka Devlet Televizyonu’na koyuyorlar belgeseli. Ve reyting rekoru kırıyor. Millet finali izlememiş, bizim belgeseli izlemiş” şeklinde konuştu.