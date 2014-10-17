T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Şen: Torunum her saniye benim içimde, başımda, beynimde, kalbimde

Eski Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Şen: Öldükten sonra Yahu ne iyi adamdı dedirtiyorsan, ne mutlu sana

17 Ekim 2014 16:32

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Şen, “Torunumu kaybettim, Allah kimseye  bu acıyı vermesin. Onu anmamak ne demek, her saniye benim içimde, başımda, beynimde, kalbimde. Hayat tam bir tiyatro" dedi.

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programına konuk olan Ali Şen torununun ölümünün ardından hissettiklerini anlattı.

Şen şunları söyledi:

"Hayat sana hangi rolü kestiyse sende oynuyorsun. Perde açılıyor, ağlıyorsun, dünyaya geliyorsun. Sonra perde kapanıyor, er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, gidiyorsun. Öldükten sonra  Yahu ne iyi adamdı dedirtiyorsan, ne mutlu sana. Öyle yazılmış, takdir-i ilahi" ifadelerini kullandı.

 

‘Sınırsız Aşk adlı belgeselim izlenme rekorları kırdı’

 

Şen, “Danimarka’da sınırsız aşk adlı bu belgeselim l4 yılda 8 kez yayınlandı. Türkiye’de Liverpool-Milan Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Aynı saatte 8’inci defa Danimarka Devlet Televizyonu’na koyuyorlar belgeseli. Ve reyting rekoru kırıyor. Millet finali izlememiş, bizim belgeseli izlemiş” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

ali şennazlı ılıcakfenerbahçetiyatrooyunhayatpazar gezmesi programıkanal d

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24