Ali Şen hastaneye kaldırıldı

Geçen hafta torunu Alp Ali Şen'i Şile'de UTV arazi aracıyla geçirdiği trafik kazasında kaybeden Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen "kontrol amaçlı" hastaneye kaldırıldı.
Ali Şen'in 17 yaşındaki torunu Alp Ali Şen geçen hafta Şile'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 20 Mayıs'ta toprağa verilen Alp Ali Şen'in ölümü sevenlerini acıya boğdu. Dün Alp Ali Şen'in mezarını ziyaret eden Ali Şen bugün kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, torununun ölümünün 7. günü nedeniyle okutulan mevlit sırasında rahatsızlanan Ali Şen, Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. "Kontrol amaçlı" hastaneye kaldırıldığı belirtilen Ali Şen'e tetkikler yapılıyor.