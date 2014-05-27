T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ali Şen hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen 'kontrol amaçlı' hastaneye kaldırıldı

27 Mayıs 2014 00:01

Geçen hafta torunu Alp Ali Şen'i Şile'de UTV arazi aracıyla geçirdiği trafik kazasında kaybeden Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen "kontrol amaçlı" hastaneye kaldırıldı.

Ali Şen'in 17 yaşındaki torunu Alp Ali Şen geçen hafta Şile'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.  20 Mayıs'ta toprağa verilen Alp Ali Şen'in ölümü sevenlerini acıya boğdu. Dün Alp Ali Şen'in mezarını ziyaret eden Ali Şen bugün kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, torununun ölümünün 7. günü nedeniyle okutulan mevlit sırasında rahatsızlanan Ali Şen, Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. "Kontrol amaçlı" hastaneye kaldırıldığı belirtilen Ali Şen'e tetkikler yapılıyor.

ETİKETLER

ali şenhastaneye kaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24