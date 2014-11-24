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Politika

Ali İsmail'in görüntüsünü silen bilirkişinin üç yıla kadar hapis istendi

Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerini sildiği iddia edilen bilirkişinin hapsi istendi

24 Kasım 2014 10:06

Eskişehir'de, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesine ilişkin görüntüleri, kurtarması gerekirken iki kez silen Bilirkişi Serkan Uğurluoğlu hakkında 'gerçeğe aykırı bilirkişilik' suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, “bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunduğunu ve görevinin gereğini yerine getirdiği sırada gerekli özeni göstermediğini” belirtildi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi sonrasında, hiç kayıt yapmadığı iddia edilen Harman Ermek Fırını’nın güvenlik kamerası harddiski, bilirkişi olarak atanan Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu’nda verilmişti. Uğurluoğlu, 26 Haziran 2013’teki raporunda, “Fırına ait diskin içeriğinde bir veri tespit edilememiş, disk boş olarak görülmüştür” demişti. Ardından aynı harddisk, Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderilmişti.

 

Jandarma kurtarmıştı

 

Korkmaz’ın dövüldüğü ana ilişkin görüntüleri kurtararak geri getiren jandarma, hazırladığı raporunda, kayıtların dört kez silindiğini tespit etmişti. Kayıtların ilk olarak 6 Haziran 2013’te, Korkmaz’ı akrabalarıyla birlikte yere düşürüp tekmeleyen fırıncı İsmail Koyuncu tarafından iki kez formatlama yoluyla silindiği ve ertesi gün polise verildiği anlaşılmıştı. Üçüncü ve dördüncü silme işlemlerinin ise 21 ve 22 Haziran’da yapıldığı belirlenmişti. Harddiskin bu tarihte, bilirkişi sıfatıyla görevlendirilen Bilirkişi Uğurluoğlu’nda olduğu, görüntüleri kurtarması istenen bilirkişinin ‘formatlama’ yoluyla silme işlemi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Uğurluoğlu, “görüntüleri açmak için çalıştığını ancak başaramadığını, format atmadığını, veri kurtarma programlarıyla aldığı imaj üzerinde çalışma yaptığını, imaj üzerinde bu görüntüleri elde edemeyince disk üzerinde veri kurtarma programlarıyla çalıştığını” anlattı. Kayıtları silmek istese veriler üzerinde yeni kayıt yapabileceğini savunan Uğurluoğlu, diskleri ‘Encase’ ve ‘SFrorensis’ programı ile imaj alarak içeriklerini araştırdığını, silinmiş dosya olması ihtimaline karşılık veri araması yaptığını ve diskin Jandarma’ya gönderilmesi yönünde öneride bulunduğunu anlattı.

Savcı Hasan Ali Erkan, “bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunduğunu ve görevinin gereğini yerine getirdiği sırada gerekli özeni göstermediğini” belirterek, Uğurluoğlu hakkında geçen 11 Kasım’da iddianame düzenledi. İddianamede, Uğurluoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 276. maddesine göre ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik’ iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame, Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bu arada, ana Ali İsmail Korkmaz Davası’na 26 Kasım’da Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

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