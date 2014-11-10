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Ali İsmail'e son tekmeyi atan polisin akıl sağlığı yerinde değilmiş!

Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan son tekmeyi atan tutuklu sanık Saldoğan ‘akıl sağlığının yerinde olmadığı’ gerekçesiyle tahliye istedi

10 Kasım 2014 16:00

Eskişehir’deki Gezi Parkı protestoları sırasında, aralarında polislerinde bulunduğu kişilerce dövülen Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atan tutuklu polis Mevlüt Saldoğan ‘akıl sağlığı yerinde olmadığı’ gerekçesiyle tahliye talep ettiği ortaya çıktı.

Avukatı aracılığıyla tahliye talebinde bulunan Saldoğan’ın Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu 10 sayfalık dilekçede, "Eğer bir insan durduk yere herhangi bir husumeti bulunmaksızın birini öldürmek kastı ile hareket ediyorsa o zaman o insanın akıl sağlığı şüphede kalacaktır. Akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin de cezai sorumluluğu ve ehliyeti tartışılacaktır” ifadeleri yer aldı.

 

'Öldürme kastını düşünmek yasaya aykırı'

 

Elif Örnek’in Sol Haber Portalı’nda yer alan haberine göre, Saldoğan’ın öldürme kastıyla hareket ettiğinin düşünülmesinin akla, vicdana ve yasaya aykırılık teşkil ettiği öne sürüldü.

Bir dönem AKP’den Nevşehir milletvekili aday adayı olan avukat Mutlu Karayılan, tahliye dilekçesinde Saldoğan’ı "15 yıldır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan başarılı polis memuru" olarak tanımladı.

 

'Perişan bir halde görev yapmış'

 

Saldoğan’ın dilekçesinde "Müvekkilim ve arkadaşları 72 saat boyunca uykusuz, yorgun ve perişan halde görev yapmıştır" denildi. Korkmaz ailesini ve avukatlarını “büyük bir gayretle aleyhte delil üretmeye çalıştığını” savunan Karayılan mahkemede defalarca kanıtlanmasına karşılık görüntülerde dövülen kişinin de Ali İsmail olmadığı iddia etti.

Saldoğan'ın ‘gerekirse nakdi kefaletle serbest bırakılması’ talebi, davaya bakan mahkeme tarafından reddedildi. Ali İsmail’in kendisine küfrettiğini öne süren Mevlüt Saldoğan, ifadesinde “Ayağımla yerdeki şahsı hafifçe dürttüm” demişti.

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