Ali İsmail'i döven polis, kamerayı böyle kapattırmış

Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerinde, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürüldüğü sokağa bakan otele ait güvenlik kamerası kayıtlarının, sanık polislerden Hüseyin Engin tarafından ‘karartılmasına’ ilişkin ses ve görüntü kayıtları ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, TÜBİTAK’ın kurtardığı ve teknolojik imkânlarla ses yükselterek ulaştığı görüntülere göre polis memuru Engin, otel çalışanına “Kameraları kapatın, hatta daha önceki saate gel, 10 dakika öncesine” diyor. Bu talimattan sonra otelin kameraları kapanıyor. Halen Ali İsmail Korkmaz davasında, üniversiteli genci sokağa girerken darp ettiği iddiasıyla tutuksuz sanık olarak yargılanan Engin, delil karartma suçlamasıyla da ayrı bir soruşturma geçiriyor.

Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerine katılan üniversiteli Ali İsmail Korkmaz 2 Haziran 2013’te kaçmak için girdiği Sanayi Sokak’ta bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e ait güvenlik kamerası kaydında yirmi dakikalık bir ‘kayıp’ tespit edilmişti. Yapılan inceleme sonucunda, Korkmaz’ı dövdüğü için yargılanan beş polisten biri olan Hüseyin Engin’in, kayıt kapanmadan önce otele girdiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine görüntüler, TÜBİTAK’a gönderilmişti.

Hard diskleri inceleyen TÜBİTAK, sadece otelin dışına değil, içine ait görüntüleri de inceledi. Kurtarılan bu görüntülerin içerisinde polis memuru Engin’in otel görevlisiyle konuştuğu an da tespit edildi. TÜBİTAK teknolojisiyle görüntünün sesi yükseltilerek, otele giren Engin’le otel çalışanı arasındaki diyaloglar açığa çıkarıldı. Engin’le çalışanlar arasındaki ses kaydı da TÜBİTAK tarafından, Korkmaz Davası’nın görüldüğü Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Radikal’in ulaştığı ses kaydında, Engin’in güvenlik kamerasının kapatılmasını ve hatta geriye dönük olarak silinmesini istedikleri anlaşıldı.

Kayıtlara göre, saat 00.16:31’de elinde copla otele giren polis memuru Engin ile otel çalışanı arasındaki delil karartma diyalogu şöyle:

Polis Hüseyin Engin: Kameralar kayıt yapıyor mu?

Otel Çalışanı: Kameralar kayıt yapıyor efendim.

Polis Hüseyin Engin: Onları kapatabilirsiniz.

Otel Çalışanı: Kapatalım mı?

Polis Hüseyin Engin: Kapatabilirsiniz, kapat. Hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine...