Ali İsmail Korkmaz davasında deliller böyle karartılmış

Eskişehir'de, Ali İsmail Korkmaz adlı gencin Gezi Parkı gösterilerinde polisler ve siviller şahıslarla dövülerek öldürülmesine ilişkin aylardır beklenen TÜBİTAK raporu dosyaya girdi.

Radikal.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; TÜBİTAK, Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e giren, Korkmaz Davası’nda sanık olarak yargılanan polis Hüseyin Engin ile otel çalışanlarının arasındaki delil karartma diyalogunu rapora koydu Korkmaz’ın dövüldüğü sokağa bakan Beşik Otel’e ait görüntülerde 20 dakikalık kaybın olduğu tespit edilmişti.



TÜBİTAK, Korkmaz Davası’na gönderdiği 36 sayfalık raporda, otele giren Engin’le otel çalışanları arasında diyalogları açığa çıkardı. Engin’le çalışanlar arasındaki ses kaydı bire bir rapora konuldu. Ses kaydında, Engin’in güvenlik kamerasının kapatılmasını ve hatta geriye dönük olarak silinmesini istedikleri anlaşıldı.

Polis ve otel çalışanı arasındaki o diyalog

“Saat 00.16,31’de Beşik Otel isimli iş yerine elinde cop olan bir şahsın girdiği, kameralar kayıt yapıyor mu diye sorduğu, otel çalışanlarının ‘Kameralar kayıt yapıyor efendim’ dediği, otele giren şahsın ‘Onları kapatabilirsiniz’ dediği, otel çalışanlarının ‘Kapatalım mı’ diye sorduğu, otele giren bu şahsın ‘Kapatabilirsiniz, kapat’ dediği, ‘Hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine’ dediği…”

‘Darp edilen kişi Ali İsmail Korkmaz olabilir’

Raporda ayrıca, görüntülerde darp edilen kişinin Ali İsmail Korkmaz olabileceği ifade edilerek, şöyle denildi: “Beşik Otel kamerasında 3 Haziran 2013 tarihinde 00.15,40 ve 00.15,41’de görüntülenen iki şahıs ile olay yerine yakın iş yerlerinden Tekno Market kamerasında 3 Haziran 2013 tarihinde 01.28,19’da görüntülenen iki şahıs arasında benzerlikler olduğu değerlendirilmiştir.



Beşik Otel kamerasında görüntülenen iki şahıstan birisi (arkada bulunan şahıs) Beşik Otel önünde darp edilmiştir. Harman Ekmek Fırını ve Beşik Otel kamerası arasındaki saat zaman farkı dikkate alındığında, darp edilen şahsın darp sonrası Harman Ekmek Fırını kamera saati ile yaklaşık olarak 23.57,28 saatinde Harman Ekmek Fırını’na doğru koşarak kaçtığı görülmektedir. Harman Ekmek Fırını kamera saati ile 23.57,50 ve 23.59,05 arasında darp edilen şahıs ile bu şahsın aynı şahıs olabileceği değerlendirilmiştir.”