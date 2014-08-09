Ali İsmail'i döven polisler aynı gece 2 genci daha mı dövdü?

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ı dövdükleri iddiasıyla yargılanan üç polisin, ilk dayaktan yaklaşık bir saat sonra Tevfik Caner Ertay adlı bir başka genci de yaraladığı ileri sürülüyordu. Savcılık, Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı’ndan (TİB) telefon sinyal bilgilerini istedi. Gelen yanıtta; hem dövülen gencin hem de polislerden ikisine ait telefonun dayak saatinde aynı caddeden sinyal verdiği ortaya çıktı. Üstelik aynı iki polis, Ali İsmail Korkmaz’la aynı sokakta Doğukan Bilir adlı üçüncü bir genci de dövmekten yargılanıyor.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın sopalarla dövüldüğü gün, 2 Haziran 2013’te, yaklaşık 200 metre ileride, eski otogar binasında saklanan üniversiteli Tevfik Caner Ertay, iddiaya göre, demir sopalarla dövülerek bir polis otosunun bagajına kilitlenmişti. Şehir içinde dolaştırılan Ertay, iki ayrı hastane gezdirildikten sonra avukatlarından saklanarak gözaltına alınmıştı. Eskişehir Devlet Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne ait kameralarda, Ertay’ın bagajdan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler Radikal gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

Daha sonra Ertay, 12 Mayıs’ta Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen Ali İsmail Korkmaz Davası’nda tanık olarak dinlenmişti. Ertay, mahkeme huzurunda alınan tanık ifadesinde, Korkmaz’ı dövmekten yargılanan polislerden Yalçın Akbulut, Hüseyin Engin ve Şaban Gökpunar’ın kendisini de darp ettiğini ileri sürmüş, bu kişileri salonda teşhis etmişti. Ertay’ın avukatı Pınar Çelik Arpacı, geçen 30 Mayıs’ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, bu üç polisin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını ve cep telefonlarına ait arayan-aranan kayıtlarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınmasını istedi.

TİB doğruluyor

Savcılığa ulaşan TİB kayıtlarında; Ertay’ın telefonunun, dövüldüğü saatlere denk gelen saat 01.56 ile 02.27 arasında Yunus Emre ve Asarcıklı caddeleri üzerinde sinyal verdiği görülüyor. Teşhis ettiği polislerden Yalçın Akbulut’un telefonu saat 01.31 ile 02.20 arasında, Şaban Gökpunar’ınki de 01.28’den 02.34'e kadar Yunus Emre Caddesi’nden sinyal veriyor. Ertay’ın bu isimler dışında teşhis ettiği polis memuru Ahmet Kızıl’ın telefonu da saat 02.50’de bu cadde üzerinden sinyal veriyor. Ertay’ın avukatı Pınar Çelik Arpacı, polis memuru Kızıl’ın bu saatten önce caddeye gelmiş ve dayağa karışmış olabileceğini ileri sürüyor.