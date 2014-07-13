Ali İsmail Korkmaz ile son tekmeyi atan polis hastanede karşılaşmış

Eskişehir’deki Gezi eylemlerinde 2 Haziran gecesi sivil polisler ve sivil şahıslarca dövüldükten sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın gittiği hastanede kendisine son tekmeyi atan polis Mevlüt Saldoğan’la aynı karede göründüğü video ortaya çıktı.

Birgün’den Uğur Koç’un haberine göre, videoda Korkmaz ve son tekmeyi atan polis Saldoğan birbirini fark etmezken, karşısındaki şahsın kim olduğunu bilmeyen Ali İsmail Korkmaz’ın arkadaşı, Saldoğan’a nereye gideceğini eliyle işaret ediyor.

Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013 gecesi Eskişehir’de Yunus Emre Caddesi üzerindeki gezi eylemleri sırasında polis saldırısından kaçarak ara sokaklara girmiş, Sanayi Sokak’ta polis ve sivil şahıslarca sıkıştırılarak dövülmüştü. Olay üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne giden Ali İsmail Acil Servis’te nöbetçi doktor Hasan Gülcü tarafından muayene edilmiş ve evine gönderilmişti. Ali İsmail, ertesi gün ise beyin kanamasından komaya girerek 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybetmişti.

Aynı hastaneye gitmiş

Aynı gün, Ali İsmail Korkmaz’ın kafasına son tekmeyi atan Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi polisi Mevlüt Saldoğan’ın da Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gittiği ortaya çıktı. Radikal’den İsmail Saymaz’ın bugünkü haberine göre Saldoğan, Ali İsmail Korkmaz’dan kısa bir süre sonra aynı hastaneye gitti. Tekme attığı ayağından şikayetle Acil Servis’e başvuran Saldoğan’ı Korkmaz’a kas gevşetici yazarak evine gönderen doktor Hasan Gülcü muayene etti. Gülcü Saldoğan’ı ortopedi servisine sevk etti.

Ancak Saldoğan, ortopedi servisine gitmedi. Daha sonra 2 Haziran günü gözaltına alınan eylemcilerden şikayetçi olan Saldoğan, ifadesinde bir günlük rapor aldığını iddia etti. Rapor soruşturma dosyasında bulunamayınca Saldoğan savcının talebiyle 20 Kasım 2013’te Adli Tıp Eskişehir Şubesi’ne sevk edildi. 27 Kasım’da verilen raporda “Sağ ayak haricen doğal, ayak hareketleri tam, nörolojik defisit yok” denildi. Ayrıca “Acil cerrahi gerektirir patoloji saptanamadığı ve arızasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu” saptandı. Son olarak, “Hastanın travma anında çekilmiş olan x ray görüntülerine hastane kayıtlarından ulaşılamadığı” kaydedildi.

Ali İsmail’le karşılaşma

Ayağındaki ağrıdan şikayet eden Saldoğan’ın Ali İsmail Korkmaz’la Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde karşılaştığı anlaşıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Korkmaz davası dosyasına giren hastane güvenlik kamera görüntülerine göre Saldoğan, Ali İsmail Korkmaz’ın ardından sabaha karşı 03:12 sıralarında girdiği hastanenin güvenlik kameralarına görünüyor. Üzerinde saldırı anındaki kıyafetleri bulunan ve Ali İsmail Korkmaz’a tekme attığı ayağından hafifçe sektiği dikkat çeken Saldoğan, giriş işlemlerini yaptırmasının ardından Acil Servis doktorlarının hastaları muayene ettiği Acil İlk Müdahale bölümüne geçiyor. Ali İsmail Korkmaz ise Saldoğan’ın girdiği bölümden yaklaşık 6 dakika önce çıkıyor.

Saldoğan, sağ ayağını açıp bir süre bekledikten sonra Acil Servis İlk Müdahale bölümünden çıkıyor. Sağ ayağı çıplak olan Saldoğan, sol ayağı üzerinde sekerek odadan çıkarken kapıda Ali İsmail Korkmaz ve arkadaşıyla karşılaşıyor. Kafası önüne eğik olan Ali İsmail ile Saldoğan birbirlerini farketmiyor. Saldoğan, Ali İsmail'in arkasından geçiyor. Ancak nereye gideceğini kestiremeyerek etrafına bakınan Saldoğan’a Ali İsmail’i tekerlekli sandalyede odaya getiren arkadaşı kim olduğunu bilmeyerek yol tarif ediyor. Saldoğan, Ali İsmail’in arkadaşının gösterdiği yöne doğru sol ayağı üzerinde sekerek hızla ilerliyor.

Videonun 3.27'nci saniyesinde sekerek acil ilk müdahale odasından çıkan Mevlüt Saldoğan ile Ali İsmail Korkmaz aynı karede görünüyor. Ali İsmail Korkmaz ve Saldoğan birbirlerini fark etmiyor. Ali İsmail'in arkadaşı ise kim olduğunu bilmediği şahsa gideceği yönü gösteriyor

D avanın üçüncü duruşması yarın

Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması Kayseri Adliyesi 3. ağır ceza mahkemesinde yarın yapılacak. Eskişehir başta olmak üzere birçok kentten davayı takip eden yurttaşlar da Kayseri’de olacak. Davada milletvekilleri de yer alacak.

1’i polis Mevlüt Saldoğan olmak üzere 5 tutuklu ve 3 sanık polisin yargılandığı dava birçok skandalla gündeme gelmişti. Ali İsmail Korkmaz’ın dövülme anına ait görüntüler Harman Ekmek Fırını sahibi tarafından 2 kez silinmeye çalışılmış, daha sonra görüntülerin gönderildiği bilirkişi Serkan Uğurluoğlu’nun da görüntüleri 2 kez sildiği anlaşılmıştı. Korkmaz’ın dövülme anına ait görüntüler Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderilmiş ve orada kurtarılmıştı.

Sanık polisler ise dövdükleri şahsın Ali İsmail olmadığını iddia etmişti. Görüntüler TÜBİTAK’a gönderilmiş ve dövülen şahsın Alİ İsmail korkmaz olup olmadığının tespit edilmesi istenmişti. TÜBİTAK raporu ise henüz mahkemeye ulaşmadı.