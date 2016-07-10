Ali İsmail Korkmaz öldürüleli 3 yıl oldu...

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de 2 Haziran 2013 gecesi polislerin ve eli sopalı esnaf tarafından dövülen ve 38 günlük yaşam savaşını 10 Temmuz’da yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 3. yıldönümü.

Eskişehir’de Gezi eylemlerine destek amaçlı yürüyüşe katılan eylemcilerden Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Ali İsmail, eli sopalı gruplarca darp edilmiş; hastane 'iyisin' diyerek evine göndermişti. Tıbbı müdahale sonucu 20 saat sonra gelmişti.

18 Mart 1994 doğumlu olan Korkmaz, beyin kanaması sebebiyle 38 gün boyunca komada kaldı ve 10 Temmuz 2013 Eskişehir'de yaşamını yitirdi. Ekinci Mahallesi Mezarlığı Antakya gömülen Ali İsmail unutulmadı. Ölümünün ardından yakınları sevenlerinin hala adalet beklediği Ali İsmail Korkmaz yaşamını yitirmesinin yıldönümünde Twitter'da TT oldu.

Ali İsmail davalarında adam öldürmek ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılma davası halen sürüyor. 3 yıl 4 aya kadar Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin beraat ederek davadan arındı. Polis Yalçın Akbulut 12 yıl ceza alan polis memuru arasında.

Erdoğan: Emri ben verdim



Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "Milli İradeye Saygı Mitingi"nde Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesi ile ilgili olarak, 'İçişleri Bakanıma "24 saat içinde AKM'yi ve Cumhuriyet Anıtı'nı temizleyin" dedim. Şimdi soruyorlar, "polise talimatı kim verdi" diye... Söylüyorum, ben verdim" demişti.

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