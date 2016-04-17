Yargıtay'ın usülden bozduğu Ali İsmail Korkmaz davası bugün yeniden görülüyor

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve eli sopalı kişiler tarafından dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili dava, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozulması üzerine bugün Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülüyor. Korkmaz ailesinin cezaların artırılması yönünde istemde bulunması bekleniyor.

Ali İslmail Korkmaz'ın güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen davasındaki kararı Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozulurken, sanık polis memurlarının tahliye istemleri kabul edilmemişti. Korkmaz ailesi de, cezanın 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' değil 'kasten öldürme' suçundan verilmesi, savcı ise cezanın indirilmesi isteğinde bulunmuştu.

Kayseri'de yarın yeniden görülecek davaya, sanıklardan sadece Mevlüt Saldoğan ile avukatının katılabileceği belirtildi. Ali İsmail Korkmaz davasındaki Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesinde, sanıklardan polis Mevlüt Saldoğan'ın avukatının karar duruşmasına katılmayarak son savunmasını yapamaması ve kasten öldürmeden dava açıldığını halde ağırlaştırılmış yaralamadan ceza verildiğini vurgulanmıştı.

Güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınan dava, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 13 yıl hapis cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra 'iyi hal' nedeniyle 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e altışar yıl sekizer ay, tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise 10 yıl hapis cezası verilmişti.