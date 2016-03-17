Yargıtay'ın usul yönünden bozduğu Ali İsmail Korkmaz davası 18 Nisan'da görülecek

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili davayı usul yönünden bozması üzerine, davanın 18 Nisan'da yeniden görülmesine karar verildi. Korkmaz ailesi de, öngörülen cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Oktay Ensari'nin haberine göre, 18 Nisan'da yeniden görülecek davaya, zanlılardan sadece Mevlüt Saldoğan ile avukatının katılabileceği belirtildi. Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesi, sanıklardan polis Mevlüt Saldoğan'ın avukatının karar duruşmasına katılmayarak son savunmasını yapamaması ve kasten öldürmeden dava açıldığını halde ağırlaştırılmış yaralamadan ceza verilmesi olduğu belirtildi.

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi ve avukatı Gürkan Korkmaz, yeniden yargılama tarihinin kendilerine de iletildiğini belirterek, şöyle dedi:

"18 Nisan'da Kayseri'deki duruşmaya katılıp, daha öncede cezaların az olduğunae dair taleplerimizi yineleyeceğiz. Mahkeme, Yargıtay 1'inci Dairesi'nin davayla ilgili gösterdiği eksiklikleri giderecek. Bu arada biz de dediğim gibi daha önceki taleplerimizi ve yeni taleplerimizi temyiz öncesi yeniden dile getireceğiz."





Verilen cezalar gözden geçirilecek



Güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınan dava, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan suçundan 13 yıl hapis cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra 'iyi hal' nedeniyle 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e altışar yıl sekizer ay, tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise 10 yıl hapis cezası verilmişti.