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Ali İsmail Korkmaz kararını protesto eden 4’ü çocuk 40 gence dava açıldı!

Bariyerleri yıkarak duruşmaya katılmak isteyen gençlerin 11 buçuk yıl hapsi isteniyor

07 Mart 2016 15:37

Eskişehir'de Gezi olaylarında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın polisler ve siviller tarafından öldürülmesine ilişkin davada kararı protesto için bariyerleri yıkarak adliye binasına yürümek isteyen dördü çocuk 40 gence dava açıldı. Gençler hakkında "yasadışı gösteri, direnme ve kamu malına zarar verme" suçlarından 11 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması, 21 Ocak 2015’te görülmüştü. Karar açıklandıktan sonra salonda bulunan topluluk mahkeme heyetini yuhalayarak, “Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür”, “Biz bitti demeden bu dava bitmez” ve “Anaların öfkesi katilleri boğacak” şeklinde slogan attı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Adliye dışına çıkan topluluk Veterinerlik Kavşağı’nda etrafı bariyerlerle çevrili olan adliye binasına girmek istedi. Ellerindeki cisimlerle bariyerleri yıkan topluluk, adliyeye yürümeye çalıştı. Bunun üzerine polis gaz bombası atarak topluluğu dağıttı. İddiaya göre bu sırada dört polis yaralandı. İncelenen kamera görüntülerinde bazı protestocuların elinde taş bulunduğu, çöp bidonunu ve bariyerleri tekmeledikleri, slogan atarak polise direndikleri, flama çubuğuyla vurdukları, “İşte bu saraylarda bu soytarılarla Ali’nin gerçek katilleri saklanmaya çalışılıyor” diye bağırdıkları ileri sürüldü.

İddianamede, sanıkların tümü hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve “yasadışı gösteriye katılmak” suçundan altı aydan üç yıla, “memura direnme” suçundan dokuz aydan dört buçuk yıla, “kamu malına zarar verme” suçundan da bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istendi. Bu arada, aynı gösteriye katılan altı çocuk hakkında da Kayseri 2. Çocuk Mahkemesi ’nde ayrı bir dava açıldı.

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