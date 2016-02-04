Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında yerel mahkemenin kararını usül yönünden bozdu!

Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını usül yönünden bozdu. Yargılama, Yargıtay'ın bozma gerekçeleri doğrultusunda yenilenecek.

Davada, Mevlüt Saldoğan'la birlikte diğer tutuklu sanık polislerin tahliye talebi de reddedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın ardından, Korkmaz ailesinin avukatı, Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan Korkmaz, "Şu anda bir şey diyemiyoruz. Gerekçeli kararı görmek lazım. Zira Yargıtay Ceza Dairesi neyin eksik olduğuna karar vermiş, bilemiyoruz" dedi.

Avukat Korkmaz, "Kararı biz de öğrendik. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bu kararı hangi usulü gerekçe göstererek bozduğunu henüz bilmiyoruz. Bunu ancak gerekçeli karar çıktıktan sonra anlayabiliriz. Yargıtay, sanıyorum mahkemenin usul açısından neyi eksik yaptığını saptayıp, böyle bir karar almıştır. Esastan çok usulden bir bozma kararı gibi görünüyor. Görüp, ona göre açıklamada bulunacağız" diye konuştu.

Öte yandan, Yargıtay'ın usulden bozma kararı Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne henüz ulaşmadığı belirlendi. Mahkeme gerekçeli karara göre hareket edecek.

Dava sürecinde neler yaşanmıştı?

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemlerinde darbedilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 21 Ocak 2015'te karar açıklanmıştı.

Güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınan dava, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan" suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak 13 yıl hapis cezası verildi. İyi hal nedeniyle 1/6 oranında indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "ölüme neden olma suçundan" 12 yıl hapis cezası verildi. İyi hal nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklandı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen 8'er yıl hapis cezası ise 1/6 oranında yapılan iyi hal indirimi ile 6'şar yıl 8'er aya indirildi.





Ali İsmail'i öldüren polis amirlerini ele verdi



Tutuklu sanık Ebubekir Harlar'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi. Fiil tam olarak gerçekleşmediği için ceza önce yüzde 50, ardından 1/6 oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürüldü. Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etti.



Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi: Karar, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine henüz ulaşmadı



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Ali İsmail Korkmaz davasında verdiği kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından, Korkmaz ailesinin avukatı, ağabey Gürkan Korkmaz" Şu anda bir şey diyemiyoruz. Gerekçeli kararı görmek lazım. Zira Yargıtay ceza dairesi neyin eksik olduğuna karar vermiş, bilemiyoruz" dedi. Öte yandan, Yargıtay'ın usulden bozma kararı Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine henüz ulaşmadığı belirlendi. Mahkeme gerekçeli karara göre hareket edecek.