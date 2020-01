Ali İsmail Korkmaz'ın annesi: Koskoca 3 yıl geçti, hâlâ adalet bekliyoruz; bütün arkadaşları mezun oldu

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de 2 Haziran 2013 gecesi polislerin ve eli sopalı esnaf tarafından dövülen ve 38 günlük yaşam savaşını 10 Temmuz’da yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 3. yıldönümünde yarın düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Anne Emel Korkmaz, "Bütün arkadaşları mezun oldu ama Ali mezun olamadı. Bunun acısı da var içimde" dedi. “Ali’siz koskoca 3 yıl geçti. Ali’den sonra hayatımızın her yönü, her şeyimiz değişti. Aslında o kadar çok şey var ki konuşacak, anlatmak istediğim o kadar çok şey var. Ama artık çok anlamsız geliyor” diyen anne Korkmaz, "Hâlâ adalet bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Akın Bodur'un haberine göre; ağabey avukat Gürkan Korkmaz ise “Emri verenler, sorumlu olanların hepsi yargılanmalı. Dönemin başbakanı, İçişleri Bakanı, valisi yargılanmalı. Ali İsmail’in katledilmesinin hesabını soramazsak, Suruç’un, Ankara’nın, İstanbul’un ve diğerlerinin hesabını soramayız” dedi.

Etkinlikler yarın

Türkiye Ali İsmail’in o karanlık sokakta polisler ve eli sopalı esnaf tarafından nasıl dövüldüğünü, atılan o son tekmeyi hiç unutmadı. Ali İsmail’in “vurmayın öldüm” çığlığını kimse duymadı. Göz göre göre işlenen “cinayet” tüm boyutlarıyla ortadaykan adalet arayışı 3 yıldır sürüyor. Mahkeme süreci ve yaşananlar Korkmaz ailesini Ali İsmail’in ölümü kadar üzdü, incitti. Ali İsmail, ölümün 3. yıldönümünde yarın düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Önce Antakya’da Ekinciler Mezarlığı başındaki mezarı başında saat 18.00’de anılacak ardından, Sümerler Amfi Tiyatro’da Ferhat Tunç, Diren İnanç, Necat Yavaşoğulları. Hatay Eğitim-Sen Müzik Topluluğu ve Kıvılcım Şiir Topluluğu’nun katılacağı etkinlikler düzenlenecek. Binlerce kişi yine Ali İsmail için orda olacak, gidemeyenlerin de yürekleri..

"Bu sene mezun olacaktı"

Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz ile evlerinde Ali İsmail’in odasında konuşuyoruz. Ali İsmail’in yaşasa bu yıl mezun olacağını anımsatıyor önce. “O bu sene mezun olacaktı. Bütün arkadaşları mezun oldu ama Ali mezun olamadı. Bunun acısı da var içimde. Bu da içimi acıtıyor” diyor. Alişim dediği oğlunu çok özlediğini her cuma mezarına gidep onunla konuştuğunu, toprağına taşına dokunduğunu anlatan Korkmaz “Ali’siz koskoca 3 yıl geçti. Ali’den sonra hayatımızın her yönü, her şeyimiz değişti. Aslında o kadar çok şey var ki konuşacak, anlatmak istediğim o kadar çok şey var. Ama artık çok anlamsız geliyor” diyor. Anne Korkmaz, Ali İsmail’in hayallerini yaşatmak için kurdukları ALİKEV’de etkinliklere katılarak teselli bulduğunu, oradaki gençlerle Ali İsmail’i hissettiğini söylüyor.

Sorumlular hesap versin

Ağabey Avukat Gürkan Korkmaz ise Ali İsmail Korkmaz davasında önemli bir aşama kaydedildiğini ancak bunun yeterli olmadığnı vurgulayarak, “Yargıtay’a itirazımızı yaptık. Objektif değerlendirme ile cezanın artacağına inanıyorum. Peki, bu yeterli olur mu? Olmaz. Emri verenler, sorumlu olanların hepsi yargılamalı. Dönemin başbakanı, İçişleri Bakanı, valisi yargılanmalı. Ali İsmail’in katledilmesinin hesabını soramazsak, Suruç’un, Ankara’nın, İstanbul’un ve diğerlerinin hesabını soramayız. Bu nedenle emri verenler ve sorumlular yargılanıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağız” diyor.

"Hayalleri ALİKEV ile yaşıyor"

Kardeşini kaybettikten sonra kendilerine destek olanlarla ailenin daha da genişlediğini belirten ağabey Gürkan Korkmaz, şunları söyledi “Ali, 17 yaşındayken çeşitli sosyal projelerini yaşama geçirdi. Çocuklara kitap okumayı sevdirmeye çalıştı. Tuttuğu günlükte yaptıklarını ve yapma amaçlarını anlatıyor. Biz de Ali İsmail’i yaşatmak için ALİKEV’i (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) kurduk. Onların sosyal sorumluluk projelerini maddi manevi destekliyor, eğitim veriyor, atölye çalışmaları yapıyoruz. Gençlerin, kültürel ve sanatsal yönlerinin gelişmesine destek olmaya çalışıyoruz. Kursları da gençlerin talepleri ile belirliyoruz.”