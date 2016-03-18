T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail Korkmaz'ın ablası: Bir an çıkıvereceksin diye bekliyoruz ama olmuyor be Alişim

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de katıldığı Gezi Parkı eylemlerinde polis ve eli sopalı kişiler tarafından dövülmüş, 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti

18 Mart 2016 13:19

Eskişehir'de 2013 Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polis ile eli sopalı kişiler tarafından dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde sosyal medyada çok sayıda kutlama mesajı atıldı. Öldürülmeseydi bugün 22 yaşına girecek olan Ali İsmail Korkmaz’ın ablası Melike Çakırkaya, Facebook hesabında paylaştığı mesajda, ‘’O kadar çok özlüyoruz ki seni, bir an çıkıvereceksin diye bekliyoruz ama olmuyor be Alişim’’ yazdı.

ETİKETLER

ali ismail korkmazdaha 19 yaşında düşlerin özgür dünyavamos bienfenerbahçeali ismail korkmaz vakfıalikevmelike çakırkaya
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-03-18T13:19:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ali-ismail-korkmazin-ablasi-bir-an-cikivereceksin-diye-bekliyoruz-ama-olmuyor-be-alisim,332599","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ali-ismail-korkmazin-ablasi-bir-an-cikivereceksin-diye-bekliyoruz-ama-olmuyor-be-alisim,332599"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24