Ali İsmail Korkmaz'ın ablası: Bir an çıkıvereceksin diye bekliyoruz ama olmuyor be Alişim

Eskişehir'de 2013 Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polis ile eli sopalı kişiler tarafından dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın doğum gününde sosyal medyada çok sayıda kutlama mesajı atıldı. Öldürülmeseydi bugün 22 yaşına girecek olan Ali İsmail Korkmaz’ın ablası Melike Çakırkaya, Facebook hesabında paylaştığı mesajda, ‘’O kadar çok özlüyoruz ki seni, bir an çıkıvereceksin diye bekliyoruz ama olmuyor be Alişim’’ yazdı.

Kardeşim Melike 22 sene öncesini anlatmış, dengemi bozdu resmen!

Dün gibi gözümün önünde...#AliİsmailHep19Yaşında pic.twitter.com/fF0NMjdR2Q — Gürkan KORKMAZ (@AvGurkanKorkmaz) 17 Mart 2016