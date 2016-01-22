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Ali İsmail’e son tekmeyi atan polisin avukatı: “Emri ben verdim” diyenler yargılanmalı!

"Erdoğan, Vali, İçişleri Bakanı davaya dahil edilmeli"

22 Ocak 2016 09:54

Eskişehir’de düzenlenen Gezi eyleminde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının temyiz duruşmasında Korkmaz’a son tekmeyi atarak ölümüne neden olmaktan 10 yıl 10 ay hapis cezası alan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, “Ama ne hikmetse görevi verenler değil sadece görevi alanlar, müvekkil konu mankeni olarak bu suçu işlediği yönünde algı oluşturulmuştur. Yargılamanın selameti açısından eğer yargılama olacaksa bahsettiğimiz kişiler de yargılamaya dahil edilmelidir” dedi. Avukat Karayılan, “Başbakanı talimatı ben verdim demiştir. İçişleri Bakanı ve Vali de emri ben verdim dedi. Bahsettiğimiz kişiler de yargılamaya dahil edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin geçen yıl 21 Ocak’ta karar verdiği Ali İsmail Kormaz davasının temyiz duruşması tam bir yıl sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde dün görüldü. Sanık polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan savunmasını olaya ilişkin görüntülerdeki kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığı, Korkmaz’ın kullandığı kalp ilaçları nedeniyle beyin kanaması geçirdiği, hastane enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği tezi üzerinde kurdu. Saldoğan’ın amirlerinin emriyle çalıştığını savunan Karayılan, “Bizzat dönemin Başbakanı talimatı ben verdim demiştir. İçişleri Bakanı ve Vali de emri ben verdim dedi. Bahsettiğimiz kişiler de yargılamaya dahil edilmelidir” dedi. Sanık Yalçın Akbulut’un avukatı Selim Karakoyun, görüntülerdeki kişinin Ali İsmail olmadığını iddia etti. Başkan, “Kim olduğunu ortaya çıkarabilir misiniz” diye sordu. Karakoyun, bir resmi gösterip tekmenin geldiği yönde Ali İsmail’in yüzünde iz olmadığını söylemesi üzerine Şahap Korkmaz, “Allah’tan korkun” dedi. Duruşma 4 Şubat’a erteledi.

 

Erdoğan: Emri ben verdim
 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "Milli İradeye Saygı Mitingi"nde  Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesi ile ilgili olarak, 'İçişleri Bakanıma "24 saat içinde AKM'yi ve Cumhuriyet Anıtı'nı temizleyin" dedim. Şimdi soruyorlar, "polise talimatı kim verdi" diye... Söylüyorum, ben verdim.' dedi

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