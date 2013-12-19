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Gözaltındaki Ali Ağaoğlu ilk kez görüntülendi

17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan işadamı Ali Ağaoğlu üçüncü gününe girilen operasyonda ilk kez görüntülendi

19 Aralık 2013 11:28

İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan aralarında iş adamı Ali Ağaoğlu'nun da bulunduğu 27 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul 'un çeşitli ilçelerinde 2 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan, aralarında ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun da bulunduğu 27 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre polis, adli kontrol sırasında hastane içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından minibüslerle tekrar emniyete götürüldü.

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